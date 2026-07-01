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Srpski studenti napravili novu bespilotnu letjelicu: Svitacc poletio!

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 07:58

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Српски студенти направили нову беспилотну летјелицу: Свитацц полетио!
Foto: Instagram/beoavia

Studentsko udruženje Beoavia uspješno je izvelo prvi probni let bespilotne letjelice Svitacc, namijenjene takmičenju Air Cargo Challenge 2026.

Studentski tim Beoavia sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu uspješno je realizovao prvi let bespilotne letjelice Svitacc (Svitacc), čime je "potvrđena ispravnost konstrukcije i spremnost letjelice za učešće na međunarodnom takmičenju Er kargo čelendž 2026" gde tim predstavlja Srbiju u Štutgartu.

Prvi probni let obavljen je 26. juna na aerodromu Vojka, u kasnim popodnevnim časovima, pred zalazak sunca, kada su tokom vrelih ljetnjih dana uslovi za letenje povoljniji nego u periodu najviših dnevnih temperatura.

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Svitacc (Svitacc) je razvijan tokom prethodnih mjeseci kao rezultat zajedničkog rada članova različitih sektora Beoavie. Kako navode iz tima, svaki dio letjelice razvijen je i izrađen u okviru udruženja, kao rezultat znanja, saradnje i posvećenosti studenata različitih fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Bespilotna letjelica od karbonskih vlakana za transport tereta

Letjelica je izrađena od karbonskih vlakana, ima visoko postavljena krila i T-rep, a namijenjena je transportu tereta u vidu limenki zapremine 0,33 litra, u skladu sa pravilima takmičenja Izazov vazdušnog transporta tereta (Air Cargo Challenge) 2026.

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Pokreću je dva motora, a opremljena je posebno razvijenom štampanom pločicom (PCB) za kontrolu potrošnje struje. Raspon krila iznosi 2,5 metra, dok je maksimalna nosivost letjelice šest kilograma, navodi Beoavia.

Koordinator projekta Svitacc je Marko Rabrenović, koji je, zajedno sa članovima tima, predvodio razvoj letjelice od početne ideje i projektovanja do uspješno realizovanog prvog leta.

Mjeseci rada iza prvog uspješnog leta

Povodom prvog uspješnog leta, članovi tima Beoavia oglasili su se i na društvenim mrežama, ističući da iza tog trenutka stoje mjeseci rada na projektovanju, izradi, testiranju i rješavanju brojnih izazova.

"Svitacc je poletio! Trenutak koji smo dugo čekali i za koji smo vrijedno radili. Iza ovog leta stoje mjeseci truda, bezbroj sati provedenih u projektovanju, izradi, testiranju i rješavanju svakog izazova koji se našao pred nama. Svaki detalj, svaka izmjena i svaki sat rada bili su vrijedni onog trenutka kada smo ga vidjeli u vazduhu", poručila je Beoavia u objavi na Instagramu.

U istoj objavi naveli su da prvi let za njih predstavlja rezultat posvećenosti, znanja i zajedničkog rada, uz očekivanje da će Svitacc predstavljati tim na takmičenju Izazov vazdušnog transporta tereta 2026.

Naziv bespilotne letjelice Svitacc predstavlja originalnu inženjersku igru riječima koja direktno povezuje inspiraciju iz prirode sa takmičarskim duhom tima. Dok sama riječ asocira na svica, insekta koji simbolizuje autonomno generisanje energije i svjetlosti, nesvakidašnje dupliranje posljednjeg slova kreira akronim ACC, koji direktno aludira na prestižno međunarodno takmičenje Izazov vazdušnog transporta tereta, za koje je ova teretna letjelica namjenski projektovana i izrađena.

Šta je Beoavia?

Beoavia je neprofitno studentsko udruženje, osnovano 2017. godine, posvećeno razvoju bespilotnih letjelica i raketa. Udruženje okuplja studente različitih fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji rade na istraživanju, projektovanju i proizvodnji bespilotnih letjelica i raketa, a kroz učešće na međunarodnim takmičenjima primjenjuju teorijska znanja u praksi i razvijaju inovativna inženjerska rješenja.

(Aero.rs)

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Svitacc

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