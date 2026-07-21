Dramatično u Modriči! Veliki požar izbio u blizini benzinske pumpe

Veliki požar koji je izbio danas u Modriči gasi više vatrogasnih službi, a dodatno je situacija dramatična jer vatra gori u neposrednoj blizini benzinske pumpe.

Prema informacijama Radio Modriče, na terenu su dvije ekipe Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Modriča, Vatrogasna jedinica Rafinerije ulja Modriča, Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Šamac i vatrogasci iz Odžaka.

Kako je objavljeno na Fejsbuk stranici Dron.RS, požar je izbio u firmi u neposrednoj blizini benzinske pumpe, a gusti dim se proširio područjem.

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Na snimcima iz drona koje je objavio ovaj izvor vidljive su razmjere požara, dok se vatrogasci bore da vatru stave pod kontrolu i spriječe njeno dalje širenje.

Građanima se apeluje da izbjegavaju područje požara i omoguće nesmetan rad ekipama hitnih službi.

Više informacija o uzroku požara i eventualnoj materijalnoj šteti biće poznato nakon završetka intervencije.