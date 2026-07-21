Minić: Krajišnici među najvećim srpskim žrtvama dvadesetog vijeka

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da su ​Krajišnici među najvećim srpskim žrtvama dvadesetog vijeka i da je zato današnja odluka Vlade o proglašenju 4. avgusta Danom žalosti u Republici Srpskoj najmanje što može da se uradi za njih.

"Svjestan sam da današnja odluka Vlade nije `popularna` i da će mnoge žurke i zabave biti odgođene. Međutim, kada sam došao na mjesto premijera obećao sam da ću učiniti sve da vratim zrno dostojanstva svakom srpskom borcu i žrtvi", napisao je Minić na Iksu.

On je dodao da je zato 4. avgust proglašen Danom žalosti.

Svjestan sam da današnja odluka Vlade nije "popularna" i da će mnoge žurke i zabave biti odgođene.

Međutim, kada sam došao na mjesto premijera obećao sam da ću učiniti sve da vratim zrno dostojanstva svakom srpskom borcu i žrtvi.

​Zato je 4. avgust proglašen Danom žalosti u… — Savo Minić (@minic_savo) July 21, 2026

Vlada Republike Srpske proglasila je 4. avgust Danom žalosti u Srpskoj, povodom obilježavanja Dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji "Oluja" tokom koje je protjerano više od 220.000 Srba sa područja Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije.

Prema podacima Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas", tokom "Oluje" protjerano je više od 220.000 Srba, a na evidenciji su imena 1.903 poginulih i nestalih Srba iz akcije i poslije nje, od kojih su 1.247 civili ili 66 odsto, a oko tri četvrtine bili su stariji od 60 godina