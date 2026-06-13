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„Dani Krfske ulice“ – Obilićevo slavi 40 godina naselja

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ATV
13.06.2026 08:18

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Дани Крфске улице
Foto: Ustupljena fotografija

Savjet mjesne zajednice Obilićevo, u saradnji sa ZEV-ovima iz Krfske ulice, organizuje manifestaciju „Dani Krfske ulice“, povodom obilježavanja 40 godina od izgradnje naselja. Ovaj događaj biće održan u nedjelju, 14. juna 2026. godine, a građanima svih generacija ponudiće bogat cjelodnevni program ispunjen druženjem, zabavom, sportskim i edukativnim sadržajima.

Cilj manifestacije je okupljanje komšija, jačanje zajedništva i obilježavanje četiri decenije postojanja jednog od prepoznatljivih dijelova naselja Obilićevo. Posjetioci će tokom dana imati priliku da uživaju u brojnim besplatnim sadržajima, dječijim igrama, muzičkom programu, sportskim aktivnostima, kao i druženju sa fudbalerima FK Borac.

Program počinje u jutarnjim časovima postavljanjem klupa i uređenjem prostora, dok će građanima od 8.00 do 12.00 časova biti omogućena besplatna kafa u lokalima „M“ i „Firma“, kao i besplatna kafa i sladoled za komšije u kafeu Dulcinea.

U okviru zdravstvenog segmenta programa, od 8.30 do 11.00 časova biće organizovano besplatno mjerenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, uz razgovor sa doktorima.

Najmlađe očekuju dječije igre bez granica, oslikavanje lica, muzičko-zabavni sadržaji i brojne aktivnosti tokom cijelog dana, dok će ljubitelji sporta od 10.00 do 11.00 časova imati priliku za druženje i fotografisanje sa fudbalerima FK Borac.

Дани Крфске улице
Dani Krfske ulice

Posjetioci će moći da prisustvuju i iscrtavanju murala, saobraćajnoj avanturi i poligonu bezbjednosti saobraćaja, a obezbijeđeni su i poklon bonovi za muške i ženske frizerske salone u komšiluku.

Večernji dio programa rezervisan je za druženje uz koktele, DJ program i roštilj, čime će biti zaokružena proslava jubileja Krfske ulice.

Organizatori pozivaju sve građane Banje Luke, a posebno stanovnike Obilićeva, da svojim prisustvom uveličaju ovu manifestaciju i zajedno obilježe 40 godina zajedništva, komšijskih odnosa i razvoja naselja.

Vidimo se u Krfskoj ulici – gdje komšije postaju prijatelji!

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Dani Krfske ulice

Obilićevo

FK Borac

100 godina postojanja FK Borac

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