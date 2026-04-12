Iran se oglasio prvi put nakon propalih pregovora sa SAD

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je danas da je delegacija njegove zemlje pokrenula "perspektivne" inicijative tokom pregovora u Islamabadu, ali da Sjedinjene Američke Države nisu uspjele da steknu povjerenje iranske delegacije.

"SAD su razumjele logiku i principe Irana i vrijeme je da odluče da li mogu da zasluže naše povjerenje ili ne", naveo je Kalibaf na platformi Iks. "Prije pregovora, naglasio sam da imamo neophodnu dobru vjeru i volju, ali zbog iskustava iz dva prethodna rata, nemamo povjerenja u suprotnu stranu", istakao je Kalibaf.

On je zahvalio Pakistanu na naporima da se olakša proces pregovora. Kalibaf je bio u iranskoj delegaciji u pregovorima sa SAD u Islamabadu u subotu, koji su se završili bez dogovora.

U međuvremenu u Iranu je uhapšeno 50 ljudi zbog dijeljenja lokacija i informacija sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, javila je državna novinska agencija SNN. Iranska agencija navodi da su uhapšeni optuženi za saradnju sa SAD i Izraelom dijeljenjem osjetljivih lokacija, uključujući infrastrukturne objekte, prenijela je Al Džazira.

Ističe se da su iranske vlasti od uhapšenih zaplijenile satelitsku i elektronsku opremu, kao i oružje. U Iranu je nedavno usvojen izmijenjeni zakon kojim je za špijunažu predviđena i smrtna kazna, kao i konfiskacija imovine.