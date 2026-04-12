Kolpas u Dubaiju: Trenutna situacija je brutalna

Restorani i hoteli u Ujedinjenim Arapskim Emiratima bilježe značajan pad broja gostiju, dok poslodavci šalju svoje radnike na neplaćeno odsustvo ili im skraćuju radno vrijeme.

Situacija brutalna

Jedan od najposjećenijih gradova na svijetu, Dubaiji trpi ogromne posljedice rata na Bliskom istoku. Broj turista naglo je opao, zbog čega brojni uslužni objekti zatvaraju svoja vrata.

"Trenutna situacija je brutalna. Imala sam izbor – ili da otpustim 30 odsto osoblja ili da smanjim plate kako bih sačuvala radna mjesta. Za sada sam se odlučila za ovo drugo", rekla je Nataša Sideris, koja je prije krize u Dubaiju imala 14 ugostiteljskih objekata sa više od 1.000 zaposlenih.

Mnogi njeni restorani suočavaju se sa padom prihoda od 50 odsto, a ima i onih kojima su prihodi pali za 70 ili 80 odsto. Riječ je uglavnom o ugostiteljima koji se oslanjaju na turiste.

Jedan viši menadžer lanca restorana rekao je za BBC da je posjećenost njihovih objekata pala na 15 do 20 odsto uobičajenih brojki, zbog čega su već zatvorili nekoliko objekata, dok u drugima rade sa minimalnim brojem zaposlenih.

Ni popusti ne pomažu

Cijeli turistički sektor, od hotela i restorana, preko agencija do prevoznika i aerodroma, osjeća pritisak sukoba koji je počeo 28. februara i koji je d‌jelimično zahvatio Ujedinjene Arapske Emirate. Vlasti navode da je na njihovu zemlju palo više od 2.400 projektila i dronova, a u napadima u kojima su gađani aerodromi, hoteli i stambene zgrade poginulo je 11 osoba, dok je 185 povrijeđeno.

Međunarodni aerodrom u Dubaiju i dalje trpi zbog toga što nacionalni avioprevoznik Emirates još nije uspostavio sve letove. Popunjenost hotela u Dubaiju takođe je pala na 15 do 20 odsto uobičajene, tvrdi Mamun Hmiden, glavni komercijalni direktor putničke kompanije Wego. Kako bi spasli što mogu, brojni hotelski lanci ponudili su velike popuste, naročito tokom Bajrama. Luksuzni rizorti na Palm Džumeiri snizili su cijene i do 50 odsto.

Ugroženi strani radnici

Pad ekonomije osećaju i strani radnici, koji čine okosnicu tamošnjeg ugostiteljstva. Mnogi su poslati na neplaćeno odsustvo ili im je skraćeno radno vrijeme. Iako radno zakonodavstvo Emirata dozvoljava takvu fleksibilnost, za mnoge to znači gubitak prihoda.

"Osjećamo se kao da smo se vratili u doba kovida. Strahujemo da bismo ponovo mogli da izgubimo posao i budemo primorani da se vratimo kući", kaže jedan konobar iz južne Azije koji je zajedno sa kolegama poslat na neplaćeno odsustvo bez odgovora na pitanje kada će se i da li će se uopšte vratiti na posao.

Uticaj sukoba osjeća se na cijelom Bliskom istoku. Istraživanje kompanije Tourism Economics navodi da bi ove godine moglo doputovati od 23 do 38 miliona ljudi manje, što bi moglo dovesti do gubitaka između 34 i 56 milijardi dolara, u zavisnosti od trajanja sukoba.

"Ako se rat uskoro završi, mogao bi da uslijedi brz oporavak. Ali ako se oduži, moraćemo da počnemo da preispitujemo cijelu ljetnju sezonu", rekao je Hmiden.

Paket pomoći

Vlasti rade na planovima za oživljavanje turizma. Najavile su i paket podrške privredi od 272,26 miliona dolara, koji bi trebalo da važi narednih tri do šest mjeseci. Vlasnici poslovnih prostora pokazaće razumijevanje i odložiti ili smanjiti kirije. Međutim, ako se sukob nastavi, turistički sektor bi oporavak mogao da doživi tek sljedeće godine.

"Imamo dovoljno novca da preživimo mjesec ili dva, najviše tri, a šta onda? Nakon toga ćemo morati da donosimo teže odluke. Nadam se da nećemo. I da će se ovo ludilo uskoro završiti", zaključuje Sideris, prenosi b92.