Logo

Upozorenje! Prokuvajte vodu prije upotrebe, otkrivena opasna bakterija

Autor:

ATV
13.06.2026 13:03

Komentari:

0
Вода
Foto: pexels/Patrick

Vlasti u južnoj Holandiji izdale su trodnevno upozorenje za oko 200.000 stanovnika kojima se nalaže da prokuvavaju vodu nakon što je bakterija ešerihija koli otkrivena u vodi za piće, prenose danas lokalni mediji.

Upozorenje je izdato za stanovnike gradova Dordreht, Zvajndreht i Hendrik-Ido-Ambaht, što je izazvalo nestašicu flaširane vode u supermarketima, prenio je danas "NL tajms".

Zvaničnici su naveli da sva voda iz slavine mora da se prokuva tri minuta prije upotrebe za piće, kuvanje ili pranje zuba.

Ova mjera ima za cilj da eliminiše sve bakterije koje su možda ušle u vodovodni sistem kroz distributivnu mrežu.

Upozorenje će ostati na snazi sve dok testovi ne potvrde da je voda iz slavine ponovo potpuno bezbjedna za konzumaciju bez tretmana.

Јужна Кореја - Чешка

Fudbal

Cijene na stadionima šokiraju: Voda košta nezamisliv iznos

Ešerihija koli je bakterija koja se prirodno javlja u crevima ljudi i životinja, ali kada je prisutna u kontaminiranoj hrani ili vodi, može da izazove gastrointestinalne bolesti, uključujući stomačne i crevne tegobe.

Zdravstvene vlasti upozorile su da ljudi sa oslabljenim imunološkim sistemom mogu ozbiljno da se razbole.

Nakon objave upozorenja, potražnja za flaširanom vodom u supermarketima u Dordrehtu brzo je porasla.

Neki stanovnici su pokušali da kupe zalihe neposredno prije zatvaranja prodavnica, a u najmanje jednom supermarketu sva flaširana voda je rasprodata u roku od 45 minuta.

Druge prodavnice su takođe prijavile nestašice jer se panična kupovina vode povećala nakon upozorenja, navodi "NL tajms", prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Voda

Holandija

bakterija

ešerihija koli

Komentari (0)

Pročitajte više

Човјек у бијелој кошуљи стоји наслоњен на зид и држи подигунуте наочаре.

Zdravlje

Ne ignorišite vrtoglavicu tokom vrelih dana: Evo šta vam tijelo poručuje

2 d

0
Ирану пријети катастрофа, али не због Трампа

Svijet

Iranu prijeti katastrofa, ali ne zbog Trampa

4 d

0
клима уређај хлађење и гријање простора

Savjeti

Šta da radite ako iz komšijine klime voda kaplje na vašu terasu?

4 d

0
Вода у чаши

Nauka i tehnologija

AI bi u narednim godinama mogla postati najveći potrošač vode na svijetu?

5 d

0

Više iz rubrike

Дмитријев: Биолабораторије у Украјини производиле опасне патогене

Svijet

Dmitrijev: Biolaboratorije u Ukrajini proizvodile opasne patogene

4 h

0
Море

Svijet

Snažan zemljotres u Egejskom moru

5 h

0
Ко је био Нињо Гереро, вођа највеће организоване криминалне групе у Венецуели?

Svijet

Ko je bio Ninjo Gerero, vođa najveće organizovane kriminalne grupe u Venecueli?

5 h

0
Океан

Svijet

Misteriozna „hladna tačka“ na Atlantiku: To bi mogao biti loš znak

6 h

0

  • Najnovije

16

59

Holandija testira kampove za ratne zarobljenike

16

49

Tri jednostavna obroka, koja možete pripremiti kod kuće za gledanje utakmica

16

29

Ovo je prva žena Baje Malog Knindže: Rodila četvoro d‌jece, a u javnosti se ne pojavljuje

16

26

Klop udario na FIFA-u: Nadam se da fudbal neće postati prekid između reklama

16

12

Spavaju viseći na konopcima i ne sjedaju 12 godina!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima