Upozorenje! Prokuvajte vodu prije upotrebe, otkrivena opasna bakterija

Vlasti u južnoj Holandiji izdale su trodnevno upozorenje za oko 200.000 stanovnika kojima se nalaže da prokuvavaju vodu nakon što je bakterija ešerihija koli otkrivena u vodi za piće, prenose danas lokalni mediji.

Upozorenje je izdato za stanovnike gradova Dordreht, Zvajndreht i Hendrik-Ido-Ambaht, što je izazvalo nestašicu flaširane vode u supermarketima, prenio je danas "NL tajms".

Zvaničnici su naveli da sva voda iz slavine mora da se prokuva tri minuta prije upotrebe za piće, kuvanje ili pranje zuba.

Ova mjera ima za cilj da eliminiše sve bakterije koje su možda ušle u vodovodni sistem kroz distributivnu mrežu.

Upozorenje će ostati na snazi sve dok testovi ne potvrde da je voda iz slavine ponovo potpuno bezbjedna za konzumaciju bez tretmana.

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Ešerihija koli je bakterija koja se prirodno javlja u crevima ljudi i životinja, ali kada je prisutna u kontaminiranoj hrani ili vodi, može da izazove gastrointestinalne bolesti, uključujući stomačne i crevne tegobe.

Zdravstvene vlasti upozorile su da ljudi sa oslabljenim imunološkim sistemom mogu ozbiljno da se razbole.

Nakon objave upozorenja, potražnja za flaširanom vodom u supermarketima u Dordrehtu brzo je porasla.

Neki stanovnici su pokušali da kupe zalihe neposredno prije zatvaranja prodavnica, a u najmanje jednom supermarketu sva flaširana voda je rasprodata u roku od 45 minuta.

Druge prodavnice su takođe prijavile nestašice jer se panična kupovina vode povećala nakon upozorenja, navodi "NL tajms", prenosi Tanjug.