Djevojku (19) usmrtio pas: Bila mrtva prije dolaska Hitne pomoći

Autor:ATV
Komentari:0
Devetnaestogodišnja djevojka je preminula pošto ju je pas napao u kući u Eseksu, saopštila je policija.
Policija je pozvana na adresu u Liden Rodingu, Danmou, u petak u 22.45, gdje je pronašla ženu sa teškim povredama.
Region
Zapalio vatru da otjera vukove, pa spalio 7,5 hektara šume
Uprkos najboljim naporima službi hitne pomoći, proglašena je mrtvom na licu mjesta.
Policija Eseksa je u saopštenju navela: „Sprovodili smo istragu kako bismo utvrdili okolnosti i vjerujemo da ju je napao pas na imanju u Long Hajdu.“
Životinju je zaplijenila policija.
Tridesetsedmogodišnji muškarac iz Danmoua uhapšen je zbog sumnje da je bio zadužen za psa koji je bio opasno van kontrole i nanio povrede koje su rezultirale smrću.
Svijet
Haos u avio-saobraćaju: Otkazani brojni letovi širom Evrope
Vlasnik je trenutno u pritvoru.
(Telegraf.rs)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
14
07
14
07
13
57
13
54
13
38
Trenutno na programu