Djevojku (19) usmrtio pas: Bila mrtva prije dolaska Hitne pomoći

12.04.2026 12:53

Пас завезан на ланцу.
Foto: Catherine Sheila/Pexels

Devetnaestogodišnja djevojka je preminula pošto ju je pas napao u kući u Eseksu, saopštila je policija.

Policija je pozvana na adresu u Liden Rodingu, Danmou, u petak u 22.45, gdje je pronašla ženu sa teškim povredama.

Uprkos najboljim naporima službi hitne pomoći, proglašena je mrtvom na licu mjesta.

Policija Eseksa je u saopštenju navela: „Sprovodili smo istragu kako bismo utvrdili okolnosti i vjerujemo da ju je napao pas na imanju u Long Hajdu.“

Životinju je zaplijenila policija.

Tridesetsedmogodišnji muškarac iz Danmoua uhapšen je zbog sumnje da je bio zadužen za psa koji je bio opasno van kontrole i nanio povrede koje su rezultirale smrću.

Vlasnik je trenutno u pritvoru.

(Telegraf.rs)

