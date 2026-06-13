Pao avion u Indiji, poginulo pet vojnika

Pet pripadnika Indijskog ratnog vazduhoplovstva poginulo je u padu aviona u sjeveroistočnoj indijskoj pokrajini Asam, saopštilo je Ratno vazduhoplovstvo Indije.

"Indijsko ratno vazduhoplovstvo duboko žali zbog gubitka pet pripadnika u nesreći aviona `an 32` u Džorhatu, u Asamu", navodi se u saopštenju.

Vazduhoplovstvo je takođe uputilo saučešće porodicama poginulih.

Ranije tokom dana saopšteno je da se avion tipa `an 32` srušio prilikom slijetanja u grad Džorhat na sjeveroistoku Indije