Pao avion u Indiji, poginulo pet vojnika

Izvor:
SRNA
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Pet pripadnika Indijskog ratnog vazduhoplovstva poginulo je u padu aviona u sjeveroistočnoj indijskoj pokrajini Asam, saopštilo je Ratno vazduhoplovstvo Indije.
"Indijsko ratno vazduhoplovstvo duboko žali zbog gubitka pet pripadnika u nesreći aviona `an 32` u Džorhatu, u Asamu", navodi se u saopštenju.
Vazduhoplovstvo je takođe uputilo saučešće porodicama poginulih.
Ranije tokom dana saopšteno je da se avion tipa `an 32` srušio prilikom slijetanja u grad Džorhat na sjeveroistoku Indije
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