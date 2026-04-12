Nakon sudara sletjeli u jarak: Tri osobe poginule

Tri osobe su poginule, dok je jedna teško povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros, 12. aprila, oko 6 časova na prilazu gradu Modena na sjeveru Italije.

Do nesreće je došlo kada su se sudarili teretno vozilo za prevoz mlijeka i putnički automobil, nakon čega su oba vozila sletjela u jarak pored kolovoza, prenosi Rai Uno.

Spasilačke ekipe su intervenisale kako bi izvukle četiri osobe zarobljene u automobilu. Za tri osobe ljekari su na licu mjesta mogli samo da konstatuju smrt, dok je četvrta osoba izvučena živa u teškom stanju i hitno prevezena u bolnicu.

Saobraćaj na toj dionici puta je obustavljen u oba smjera, a nadležni organi vrše uviđaj kako bi utvrdili uzrok nesreće.