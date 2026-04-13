Ona 16, on 17 godina i staju na "ludi kamen": Ćerka Tajsona Fjurija prvi put u javnosti s vjerenikom

Она 16, он 17 година и стају на "луди камен": Ћерка Тајсона Фјурија први пут у јавности с вjереником

Venecuela Fjuri i njen vjerenik su se uskladili sa stajlinzima, pa su i zbog toga dospjeli u centar pažnje čim su se pojavili.

Ćerka bokserske legende, čuvenog Tajsona Fjurija, šesnaestogodišnja Venecuela Fjuri, i njen vjerenik Noa Prajs (17) privukli su veliku pažnju kada su se zajedno pojavili na meču njenog oca, što je bilo njihovo prvo zajedničko pojavljivanje u javnosti.

Zaprosio ju je prije nekoliko mjeseci, a nedavno je Venecuela dospjela u centar pažnje i zbog proslave djevojačke večeri koju je organizovala za bliske prijatelje i porodicu.

Za ovu priliku su uskladili stajlinge; Venecuela se pojavila u tirkiznoj glamuroznoj haljini ukrašenoj perlama koju je iskombinovala s cipelama u boji kože i upadljivim nakitom, dok je njen vjerenik nosio elegantno crno odijelo i bijelu košulju.

Izgledali su opušteno dok su pozirali fotografima, a šuška se da će uskoro i stati na ludi kamen, s obzirom na to da je devojačko veče već proslavljeno.

Noa je zaprosio Venecuelu na proslavi njenog 16. rođendana, a Tajson je imao šaljiv komentar povodom proslave momačke večeri svog budućeg zeta: "Ako je bude, biću tamo i dovešću striptizete", piše B92.

