Poginuo nekadašnji golman Juventusa i Liverpula

Tužne vijesti stižu iz Austrije – nekadašnji reprezentativni golman Aleksander Maninger izgubio je život u saobraćajnoj nesreći, prenose tamošnji mediji.

Bivši čuvar mreže, koji je tokom bogate karijere branio za velikane poput Arsenala, Juventusa i Liverpula, preminuo je u 49. godini, ostavivši dubok trag u evropskom fudbalu.

Sad news... former goalkeeper Alexander Manninger has passed away. He lost his life in a car accident, reports @skysport.



RIP, Alexander. 🙏🇦🇹 pic.twitter.com/eqDDlHtccL — EuroFoot (@eurofootcom) April 16, 2026

Prema informacijama policije, automobil njegov našao se na neobezbijeđenom pružnom prelazu u opštini Nusdorf, gdje je na njega naletela kompozicija lokalne željeznice. Vozilo je nakon sudara vučeno više stotina metara.

U prvi mah govorilo se da je vozač zadobio teške povrede, ali je ubrzo potom potvrđeno da je nekadašnji golman podlegao posljedicama nesreće.

Der österreichische Fußball steht unter Schock: Der frühere Nationalteam-Torhüter Alexander Manninger ist tot.



Alle Infos 👉 https://t.co/LQM0cjSgnN#SkySport #Manninger pic.twitter.com/xGWuMZiWxK — Sky Sport Austria (@SkySportAustria) April 16, 2026

- Aleksander Maninger bio je izuzetan ambasador austrijskog fudbala, kako na terenu, tako i van njega. Svojom međunarodnom karijerom postavio je visoke standarde i inspirisao mnoge mlade golmane - rekao je sportski direktor Fudbalskog saveza Austrije Peter Šetel.

Maninger je tokom bogate karijere upisao 33 nastupa za Austriju.

(Kurir)