Raspored 31. kola WWin lige BiH: Gdje gledati derbi?

ATV
25.04.2026 08:49

Foto: ATV

Danas, 25. aprila, utakmicama 31. kola biće nastavljeno takmičenje u okviru fudbalske WWin lige Bosne i Hercegovine.

Subotnji program biće otvoren okršajem između ekipa FK Radnik i FK Rudar na "Gradskom stadionu" u Bijeljini od 18:30 sati.

Oba tima se nalaze u žestokoj borbi za opstanak, te im svaki osvojeni bod "zlata vrijedi", a s obzirom da oba tima već dugo ne znaju za pobjede, danas se očekuje tvrd susret i bez mnogo ljepote u igri, ali i sa mnogo taktike.

Uloga glavnog arbitra pripašće Irfanu Peljti, njegovi pomoćnici će biti Moamer Čaušević i Davor Vukašinović, četvrti sudija će biti Elvedin Topuzović, dok će pomoćnici biti Nihad Ljajić i Amir Kadić. Susret možete pratiti u direktnom TV prenosu na Arena Sport 1 Premium kanalu.

Od 20:45 sati na stadionu "Grbavica" biće odigran derbi 31. kola između ekipa FK Željezničar i FK Velež.

Okršaj starih rivala dolazi u trenutku kada Željezničar popravlja svoju formu, ali i dok Velež veoma sigurno drži četvrto mjesto na tabeli na koje "Plavi" atakuju, nadajući se da bi ih ono moglo odvesti u Evropu iduće sezone. Tradicionalno susreti ova dva tima privlače mnogo pažnje i prava su fudbalska poslastica za navijače, pa nema sumnje da će tako biti i večeras na "Grbavici".

Glavni sudija ovog susreta biće Dragan Petrović, njegovi pomoćnici će biti Sreten Udovičić i Dejan Stjepanović, četvrti sudija će biti Nemanja Aleksić, dok će u VAR sobi biti Miloš Gigović i Nebojša Žugić. Utakmicu u direktnom TV prenosu možete pratiti na Arena Sport 1 Premium kanalu.

U nedjelju, 26. aprila, na rasporedu su tri preostala susreta 31. kola, a sastaju se Borac - Sloga (17:30), Široki Brijeg - Zrinjski (19:30) i Posušje - Sarajevo (19:45).

