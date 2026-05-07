Objavljena poruka koju je Epstin navodno ostavio prije smrti u zatvoru

Savezni sudija u Njujorku u srijedu je dopustio objavljivanje dokumenta koji navodno sadrži oproštajnu poruku pokojnog finansijera i seksualnog prestupnika Džefrija Epsteina, javlja Rojters. Epstein je pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji na Menhetnu u avgustu 2019. godine, a njegova smrt proglašena je samoubistvom. Vjeruje se da je rukom pisanu poruku pronašao osuđeni ubica i bivši policajac Nikolas Tartaglione, s kojim je Epstein dijelio ćeliju.

Američki okružni sudija Kenet Karas (Kenneth Karas), koji je bio zadužen za Tartaglioneov slučaj, objavio je poruku nakon što je to zatražio list „Njujork tajms” (New York Times), koji je o dokumentu pisao prošlog četvrtka.

Sudija nije našao razlog za tajnost

Sudija nije pronašao nikakav pravni razlog zbog kojeg bi dokument ostao tajan. Međutim, nije potvrdio vjerodostojnost poruke niti se bavio time ko ju je i kada pronašao, već je ta pitanja smatrao nevažnim za donošenje odluke o njenom objavljivanju.

„Nijedna stranka nije identifikovala nikakav suprotstavljeni razlog koji bi opravdao da se poruka zapečati”, presudio je Karas. Poruku su priložili advokati koji zastupaju Tartaglionea, koji je bio Epsteinov cimer otprilike dvije sedmice u julu 2019. godine, kada su obojica bili u zatvoru na Menhetnu.

Sadržaj poruke

„Istraživali su me mjesec dana — nisu pronašli ništa! (Time) su rezultirale 15 godina stare optužbe”, piše u poruci, prema fotografiji objavljenoj u sudskom spisu.

Oproštajna poruka

„Privilegija je moći odabrati kada ćeš se oprostiti. Šta želite da učinim — da se rasplačem! Nije zabavno — nije vrijedno toga!”, dodaje se.

Nejasnoće oko prvog incidenta

Oko prvog prijavljenog Epsteinovog pokušaja samoubistva i dalje postoje nerazjašnjena pitanja. U julu 2019. godine zatvorskim službenicima nije bilo jasno da li su povrede, koje nisu bile teške, bile samonanesene ili rezultat napada, rekli su tada izvori za Si-En-En (CNN).

Epstein je vlastima rekao da je pretučen i nazvan pedofilom, naveli su izvori.

Epstein je u početku optužio Tartaglionea da ga je pokušao ubiti, ali je kasnije povukao tu priču. U danima koji su uslijedili rekao je zatvorskom psihologu da mu Tartaglione nije prijetio i da se ne sjeća incidenta, stoji u dokumentu pod nazivom „Izvještaj nakon nadzora zbog samoubistva”.

Epstein je tvrdio da se ne želi ubiti

Prema izvještaju psihologa, Epstein je 24. jula, dan nakon prijavljenog pokušaja samoubistva, izjavio: „Nemam nikakvu namjeru da se ubijem”.

To je ponovio i tokom pregleda sljedećeg dana, piše Si-En-En.

„Previše sam uložio u svoj slučaj da bih odustao, imam život i želim da ga nastavim živjeti”, rekao je psihologu, kako stoji u izvještaju.

Epstein je tada stavljen pod nadzor zbog opasnosti od samoubistva u Kazneno-popravnom centru Metropolitan. Nekoliko sedmica kasnije u istom zatvoru počinio je samoubistvo, događaj koji je pokrenuo brojne teorije zavjere koje dovode u pitanje da li se zaista sam ubio.

Ministarstvo pravde je u dopisu prošle godine navelo da nema dokaza da je Epstein ubijen te je objavilo 10 sati bezbjednosnih snimaka iz zatvora koji, prema navodima vlasti, pokazuju da niko nije ušao u njegovu ćeliju na dan smrti.

Epsteinova hapšenja i smrt

Epstein je priznao krivicu 2008. godine za podvođenje maloljetnica, što je dovelo do kontroverzne nagodbe i kratke zatvorske kazne. Ponovo je uhapšen u julu 2019. godine te optužen za seksualno iskorištavanje maloljetnika.

Oproštajna poruka pojavila se u julu 2019. godine nakon što je Epstein pronađen živ u svojoj ćeliji s tragovima na vratu, što su vlasti kasnije opisale kao pokušaj samoubistva. Prema Tartaglioneu, poruka je bila u knjizi u njihovoj zajedničkoj ćeliji.

Epstein je umro nekoliko sedmica kasnije u odvojenom incidentu 10. avgusta.

Tartaglione je spomenuo poruku u intervjuu prošle godine, ali je pitanje ponovo dobilo pažnju javnosti nakon što je „Njujork tajms” pisao o njoj prošlog četvrtka.

„Tajms” je objavio da savezni istražioci nikada nisu vidjeli poruku te da ona nije bila uključena u milione dokumenata koje je Ministarstvo pravde objavilo prethodnih godina.