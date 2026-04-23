Moguće pomilovanje za Gislejn Maksvel ako progovori o Epstinu

23.04.2026 07:17

Гислејн Максвел
Foto: Tanjug/U.S. Department of Justice via AP

Neki članovi Nadzornog odbora Predstavničkog doma otvoreni su za mogućnost predsjedničkog pomilovanja za Gislejn Maksvel ako bi joj to omogućilo da dijeli informacije o Džefriju Epštajnu, rekao je juče za Politiko predsjednik odbora Džejms Komer.

Maksvel je u februaru odbio da svedoči pred Nadzornim odborom Kongresa SAD i da odgovara na pitanja, pozivajući se na Peti amandman na Ustav SAD.

Maksvel je bio saradnik Epštajna, osramoćenog finansijera i osuđenog seksualnog prestupnika. Njegova smrt u pritvoru 2019. godine proglašena je samoubistvom. Maksvel je 2021. godine osuđen za pomaganje Epštajnu u seksualnom zlostavljanju tinejdžerki i trenutno služi 20-godišnju zatvorsku kaznu.

Tramp je ostavio otvorenu mogućnost pomilovanja

Komer, republikanac, rekao je da su članovi odbora podjeljeni oko toga da li Maksvel (64) treba da dobije pomilovanje, koje može da odobri samo predsjednik Donald Tramp. Komer je rekao da on lično i dalje ostaje protiv te ideje.







Tramp je u oktobru ostavio otvorena vrata za mogućnost njenog pomilovanja, rekavši da će razgovarati sa Ministarstvom pravde SAD.

Demokrata Robert Garsija je juče odgovorio objavom na Sjuu. „Apsolutno NE. Demokrate u Nadzornom odboru su jedinstveni u svom protivljenju pomilovanju za Gislen Maksvel. Skandalno je da bi bilo koji republikanac u našem odboru to razmatrao“, napisao je Garsija.

(indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

