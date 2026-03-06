Logo
Прољећни умор је стваран: Нутрициониста открива које намирнице подижу серотонин

АТВ

06.03.2026

14:14

Умор
Фото: Pexels

Иако се прољеће везује за буђење природе, дуже дане и више сунца, многи људи управо тада осјећају пад енергије. Умор, безвољност, мањак концентрације и блага раздражљивост чести су пратиоци преласка из зиме у топлији дио године. Стручњаци то називају „прољећни умор”, а један од кључних фактора који утиче на расположење јесте серотонин.

Серотонин је неуротрансмитер познат као „хормон среће”, јер игра важну улогу у регулацији расположења, сна и апетита. Добра вијест је да одређене намирнице могу подстаћи његово лучење и помоћи тијелу да се лакше прилагоди сезонским промјенама, а нутриционисти истичу да је кључ у правилном избору хране, али и у равнотежи оброка.

Храна богата триптофаном – основа доброг расположења

Триптофан је аминокиселина из које организам производи серотонин. Намирнице богате триптофаном су:

  • Јаја
  • Ћуретина и пилетина
  • Лосос и туна
  • Млијеко, јогурт и сиреви
  • Орашасти плодови
  • Сјеме бундеве и сунцокрета

Када се ове намирнице комбинују са сложеним угљеним хидратима организам ефикасније користи триптофан.

Тамна чоколада – мали савезник доброг расположења

Квалитетна тамна чоколада (са минимум 70% какаа) подстиче лучење серотонина и ендорфина. Нутриционисти савјетују да је конзумирате умјерено до двије коцкице дневно довољне су да поправе расположење без вишка калорија.

Банане и сезонско воће

Банане су природан извор витамина Б6, који учествује у синтези серотонина. Уз то, прољећно воће попут јагода и кивија богато је витамином Ц, који смањује ниво стреса и јача имунитет, често ослабљен током прелазних периода.

Ферментисана храна и здравље цријева

Све више истраживања потврђује да се велики дио серотонина производи у цријевима. Због тога су ферментисане намирнице попут кефира, јогурта, киселог купуса и других пробиотских производа изузетно важне за ментално здравље. Здрава цријевна флора директно утиче на стабилније расположење.

Не заборавите на сунце и кретање

Исхрана је само дио слагалице. Излагање природној свјетлости, лагана физичка активност и боравак напољу додатно стимулишу производњу серотонина и помажу организму да се „пробуди” заједно са природом. Ако се, упркос промени исхране и здравим навикама, осјећај безвољности задржи дуже вријеме или се погорша, препоручује се консултација са љекаром, јер дуготрајан пад расположења може указивати на озбиљније стање, пише Политика.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

