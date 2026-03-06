Прољећни умор је стваран: Нутрициониста открива које намирнице подижу серотонин

Аутор:АТВ
06.03.2026
14:14
Коментари:0
Иако се прољеће везује за буђење природе, дуже дане и више сунца, многи људи управо тада осјећају пад енергије. Умор, безвољност, мањак концентрације и блага раздражљивост чести су пратиоци преласка из зиме у топлији дио године. Стручњаци то називају „прољећни умор”, а један од кључних фактора који утиче на расположење јесте серотонин.
Серотонин је неуротрансмитер познат као „хормон среће”, јер игра важну улогу у регулацији расположења, сна и апетита. Добра вијест је да одређене намирнице могу подстаћи његово лучење и помоћи тијелу да се лакше прилагоди сезонским промјенама, а нутриционисти истичу да је кључ у правилном избору хране, али и у равнотежи оброка.
Триптофан је аминокиселина из које организам производи серотонин. Намирнице богате триптофаном су:
Када се ове намирнице комбинују са сложеним угљеним хидратима организам ефикасније користи триптофан.
Квалитетна тамна чоколада (са минимум 70% какаа) подстиче лучење серотонина и ендорфина. Нутриционисти савјетују да је конзумирате умјерено до двије коцкице дневно довољне су да поправе расположење без вишка калорија.
Банане су природан извор витамина Б6, који учествује у синтези серотонина. Уз то, прољећно воће попут јагода и кивија богато је витамином Ц, који смањује ниво стреса и јача имунитет, често ослабљен током прелазних периода.
Све више истраживања потврђује да се велики дио серотонина производи у цријевима. Због тога су ферментисане намирнице попут кефира, јогурта, киселог купуса и других пробиотских производа изузетно важне за ментално здравље. Здрава цријевна флора директно утиче на стабилније расположење.
Сцена
Ова чувена балада је била намијењена Цеци: Истину открила након 30 година
Исхрана је само дио слагалице. Излагање природној свјетлости, лагана физичка активност и боравак напољу додатно стимулишу производњу серотонина и помажу организму да се „пробуди” заједно са природом. Ако се, упркос промени исхране и здравим навикама, осјећај безвољности задржи дуже вријеме или се погорша, препоручује се консултација са љекаром, јер дуготрајан пад расположења може указивати на озбиљније стање, пише Политика.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
4 ч0
Здравље
4 ч0
Здравље
5 ч0
Здравље
6 ч0
Најновије
Најчитаније
16
40
16
39
16
20
16
16
16
09
Тренутно на програму