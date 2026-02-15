Logo
Pucnjava kod zgrade tužilaštva na Cetinju

Izvor:

ATV

15.02.2026

15:57

Пуцњава код зграде тужилаштва на Цетињу

Službenicima Odjeljenja bezbjednosti Cetinje juče je, od strane građana prijavljeno da su se u blizini zgrade tužilaštva na Cetinju čuli hici iz vatrenog oružja, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode u saopštenju, policijski službenici su odmah postupili po prijavi i preduzeli hitne mjere i radnje na terenu, te su u roku od nekoliko minuta locirali i zaustavili putničko motorno vozilo marke BMW, cetinjskih registarskih oznaka, kojim je upravljao M. K. (62) iz Cetinja.

"M. K. je doveden u službene prostorije radi prikupljanja obavještenja, kojom prilikom je izjavio da je iz vatrenog oružja - pištolja marke Glok, ispalio nekoliko hitaca u vazduh, navodeći da za navedeno oružje posjeduje dozvolu, te da se ono nalazi u vozilu", dodaje se u saopštenju.

Pregledom vozila od strane kriminalističkog tehničara, policija je pronašla i predmetno oružje, pištolj marke Glok, kalibra 9 milimetara, koji je je uz uredno izdatu potvrdu, privremeno oduzet.

Iz Policije ističu da je sa događajem upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju, koji je nakon sagledavanja svih činjenica djelo kvalifikovao kao krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i naložio da se protiv M. K. ovom tužilaštvu podnese krivična prijava u redovnom postupku.

(Borba.me)

Pucnjava

