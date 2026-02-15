Logo
Prevarena na kućnom pragu u Hrvatskoj: Ostala bez više hiljada evra

15.02.2026

14:47

Komentari:

0
Pulska policija istražuje novi slučaj prevare na području Medulina, u kojem je 84-godišnja australijska državljanka postala žrtva prevare na kućnom pragu, pa iz policije još jednom apeluju na građane da budu oprezni i ne nasjedaju na takve pokušaje prevara.

Policija je prijavu o prevari zaprimila u petak 13. februara. Ženu je taj dan na adresi na kojoj boravi u Medulinu posjetio muškarac koji se predstavio kao inspektor koji sprovodi istragu o nestanku novca u banci te ju naveo da sa svog bankovnog računa podigne novac kako bi provjerio otiske prstiju zaposlenika banke koji navodno kradu novac.

Žena mu je povjerovavši u priču u nekoliko navrata predala novčani iznos od više desetina hiljada evra.

Policija utvrđuje okolnosti događaja i traga za počiniteljem, te ponovo poziva građane na oprez, pogotovo one starije koji su i najčešće žrtve kaznenih d‌jela prevara.

илу-прехлада-10122025

Zdravlje

Gojazni ljudi imaju veću sklonost za ove bolesti

"Starije osobe često su žrtve zbog svoje poodmakle starosti, nepažnje ili neupućenosti. Takođe su spremnije na saradnju, a često žive same u domaćinstvu pa nisu u prilici istog trenutka zatražiti tuđu pomoć. Počinitelji to koriste te na razne načine, lažnim prikazivanjem činjenica, navode osobe da nešto učine na svoju štetu", upozoravaju iz PU Istarske.

Počinitelji se predstavljaju i kao službene osobe, pa je tako bilo slučajeva da se počinitelji predstavljaju kao radnici banaka, zdravstveni radnici ili kao policijski službenici.

Kako bi se izbjegle ovakve i slične prevare, građani ne bi trebali ustupiti svoje lične podatke nepoznatim osobama te niti pokazivati svoje dokumente i bankovne kartice nepoznatim osobama odnosno slati njihove slike.

Stoga, policija još jednom apeluje na građane da budu oprezni i da ne nasjedaju na ovakve pokušaje prevara.

"Ne puštajte neznance u svoj dom, ne odajte im privatne podatke putem telefona i pobrinite se da o opasnostima koje vrebaju upoznate svoje roditelje, bake i d‌jedove jer su upravo oni meta ovakvih drskih počinitelja", poručuju iz policije, a prenosi "Fenix-Magazin".

prevara

Hrvatska

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

04

Srbi u suzama i strahu zbog otetih crkava i grobova predaka

17

00

Snijeg je pao na Sretenje: Evo šta to znači

16

42

Dvije godine bila zarobljena: Svjedočenje žene koja je preživjela Epstajna

16

41

Vesna rodila osam sinova i kćerku: Žene je pitaju jedno

16

25

Učesnica "Zadruge" daje popust na sajtu za odrasle

