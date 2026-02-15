Policija presrela svadbenu kolonu, slijede žestoke kazne

Policija je u subotu, 14. februara, u Zagorju zaustavila svadbenu kolonu, a protiv učesnika slijede visoke novčane kazne.

Sve je krenulo kada su građani Krapine okrenuli broj 192 nakon što su vid‌jeli kako iz vozila svadbene kolone koja prolazi kroz centar grada pojedinci pucaju iz pištolja, prenosi Jutarnji.hr.

Nije dugo trebalo da veselu povorku sustigne policija te su uočili kako iz dva vozila četvorica mladića starih 20, 21, 23 i 25 godina ispaljuju hice.

Pucali kroz prozore automobila

Oni su imali u rukama, otkrivaju dalje iz policije, dva plinska pištolja iz kojih su kroz otvorene prozore automobila ispaljivali hice.

"Plinski pištolji vlasništvo su 25-godišnje hrvatske državljanke i 28-godišnjeg hrvatskog državljanina, koje legalno posjeduju", napominju iz policije, još dodajući da su tokom istrage zaključili i da je počinjeno krivično d‌jelo dovođenja u opasnost života i imovine.

Zato su 25-godišnjaka krivično prijavili jer je na Trgu Ljudevita Gaja u Krapini putničkim vozilom naglo povećavao brzinu kretanja, postižući pritom gornju granicu dozvoljenog broja obrtaja motora.

Usljed toga došlo je do proklizavanja pogonskih točkova te je takvim načinom vožnje izazvao opasnost za 58-godišnjeg pješaka koji je u tom trenutku prelazio preko ceste.

Potvrdama o privremenom oduzimanju predmeta i zapisnicima jedan plinski pištolj oduzet je od 20-godišnjaka, dok su drugi plinski pištolj, kao i putnički automobil, oduzeti od 25-godišnjeg hrvatskog državljanina - navode dalje iz zagorske policije.

Prijave protiv više osoba

To nije sve. Odlučili su podnijeti i odgovarajuće optužne prijedloge, pa su tako mladići stari 20, 21 i 23 godine prijavljeni za kršenje člana 134. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, dok se 25-godišnjak ogriješio o član 107. Zakona o krivičnom postupku.

"Zbog počinjenih prekršaja iz člana 21. stav 1. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i prekršaja iz člana 35. stav 2. Zakona o nabavci i posjedovanju oružja građana, odnosno narušavanja mira i bezbjednosti građana pucanjem i upotrebom oružja na javnom mjestu gd‌je se može ugroziti bezbjednost građana, 25-, 21-, 23- i 20-godišnji hrvatski državljani biće, uz optužni prijedlog, danas, 15. februara 2026. godine, dovedeni na sud, s predloženom novčanom kaznom od 3000 eura za svakog okrivljenika. Zbog sumnje da je 25-godišnjak počinio i krivično d‌jelo dovođenja u opasnost života i imovine, istraga se sprovodi. Takođe se nastavlja kriminalistička istraga i zbog prekršajne odgovornosti 25-godišnjakinje i 28-godišnjaka koji su vlasnici plinskih pištolja", ističu iz PU krapinsko-zagorske s napomenom da policajci iz Pregrade nastoje ući u trag i ostalim osobama koje su počinile kažnjive radnje.