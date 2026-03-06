Isplivao novi snimak haosa na utakmici Novog Pazara i Zvezde

Autor:ATV
Na društvenim mrežama osvanuo je novi snimak koja prikazuje jezive scene navijačkih sukoba u Novom Pazaru tokom poslije četvrtfinalnog duela Novog Pazara i Crvene zvezde u Kupu Srbije.
Meč je prošao u sjenci velikog broja incidenata kako na samom stadionu, tako i poslije utakmice.
Nevjerovatno je koliko baklji su imali kod sebe navijači, pa su tako letjele na sve strane. U pitanju je više stotina baklji koje su se "našle" juče u Pazaru?!
Pogledajte najnoviji snimak:
Po završetku utakmice, koju je Crvena zvezda dobila rezultatom 2:0, gostujući navijači su u koloni autobusa i uz pratnju policije, krenuli ka izlazu iz Novog Pazara.
Međutim, pripadnici novopazarske "Torcide" su kamenovali autobuse i polomili stakla na njima.
