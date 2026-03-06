Logo
Hapšenje u Bratuncu: Galamili, vrijeđali radnika pumpe i odbili test na drogu

Autor:

ATV

06.03.2026

11:44

Komentari:

0
Foto: ATV

Policija iz Bratunca u posljednja 24 časa uhapsila je dvije osobe zbog narušavanja javnog reda i mira i bojazni da će nastaviti sa vršenjem prekršaja i izazivanja nereda, saopšteno je iz Pu Zvornik.

Kako su istakli, uhapšen je P.A. zbog bojazni da će nastaviti sa vršenjem prekršaja.

Policijskoj stanici Bratunac je prijavljeno da P.A. narušava javni red i mir vikom i vriskom na javnom mjestu. Utvrđeno mu je 1,96 promila alkohola u organizmu, a lice je prekršajno sankcionisano.

Uhapšen je i V.K. iz Vlasenice zbog narušavanja javnog reda i mira vrijeđanjem radnika benzinske pumpe na području opštine Bratunac.

Utvrđeno mu je 2,62 promila alkohola u organizmu, a protiv ovog lica slijedi podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu.

Vrhovni sud RS

Hronika

Sudija Osnovnog suda osuđen na godinu zatvora zbog hotela ”Čajniče”

Pripadnici Staničnog odjeljenja Skelani uhapsili su muškarca L.J. iz Srebrenice zbog ugrožavanja bezbjednosti učesnika u saobraćaju, koji je odbio da se podvrgne testiranju na prisustvo droga u organizmu. Lice je prekršajno sankcionisano.

hapšenje

Bratunac

benzinska pumpa

prekršaji

