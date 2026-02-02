Ovo je heroj koji je spriječio masakr: Poginuo spasavajući djecu ubice

Nazvati Darka Senića herojem, prema riječima porodice i bliskih osoba, jednostavno nije dovoljno. Njegova žrtva, hrabrost i nesebičnost daleko nadilaze značenje te riječi.

Darko Senić nije spasio samo jedan život, već je, žrtvujući vlastiti, spriječio masakr i spasio više članova porodice, ostavljajući iza sebe suprugu i dva maloljetna sina.

Kako pišu slovenački mediji, u subotu je u Bojancima, naselju u opštini Črnomelj, došlo do ubistva. Prema nezvaničnim informacijama, 43-godišnji Darko Senić iz Novog Grada u BiH došao je 31. januara u posjetu sestri zajedno sa suprugom i dvoje d‌jece. Tamo ga je, kako se sumnja, ubio suprug njegove sestre, odnosno njegov zet, lovac Borislav Bojanić, pišu Slovenske novice.

Navodno, osumnjičeni se tog dana vratio kući iz lova, vidno alkoholisan. Darko mu je, u najboljoj namjeri, savjetovao da ode da se odmori. Umjesto smirivanja, uslijedio je krvavi pohod.

Pokušaj ubistva vlastitog sina

Kako se navodi, Borislav Bojanić je prvo pokušao ubiti svog najstarijeg sina, starog 23 godine. Ispalio je dva do tri hica, ali ga je srećom promašio. U tom trenutku, u kući se nalazio veći broj članova porodice, uključujući i maloljetnu d‌jecu.

Darkova posljednja hrabra reakcija

Kada je Darko Senić, koji se nalazio u prizemlju kuće, čuo pucnje, bez oklijevanja je potrčao na sprat. Uspio je skloniti sestrino dijete i spriječiti da i ono postane žrtva. Međutim, osumnjičeni je nastavio pucati i ispalio još nekoliko hitaca, usmrtivši Darka Senića.

U kući su se u tom trenutku nalazili Darkova sestra s još troje d‌jece, od kojih je dvoje maloljetno, Darkova majka, njegova supruga te njegova dva maloljetna sina.

Nakon ubistva, osumnjičeni je, prema navodima, pogasio svjetla u kući, iskočio kroz sporedni prozor i pobjegao u nepoznatom pravcu. Policija je odmah pokrenula opsežnu potragu.

Potraga i apel policije

Potraga za Borislavom Bojanićem i dalje traje u Sloveniji. Policija Novo Mesto upozorava da je riječ o potencijalno opasnoj i nepredvidivoj osobi te poziva građane na oprez. Sve osobe koje imaju bilo kakve informacije o njegovom kretanju ili boravištu pozvane su da se odmah jave nadležnim policijskim službama, prenosi Glas Srpske.