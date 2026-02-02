Logo
Pijan u Banjaluci udario dva pješaka

Izvor:

ATV

02.02.2026

21:29

Пијан у Бањалуци ударио два пјешака
Foto: ATV

Banjalučka policija uhapsila je vozača koji je u alkoholisanom stanju udario dva pješaka u Priječanima.

"Danas oko 19,05 časova u ulici Hilandarska u Banjaluci dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali D.G. iz Banjaluke koje je upravljao sa putničkim vozilom marke „,Ford" i dva pješaka. U ovoj SN tjelesne povrede zadobili su dva pješaka. Kod vozača putničkog vozila utvrđeno prisustvo alkohola od 1,70 g/kg, te je lišen slobode", saopšteno je iz policije.

