Slavlje u domu Ognjena Amidžića! Mina podijelila radost sa svima

Voditelj Ognjen Amidžić danas proslavlja jubilarni 50. rođendan, a među prvima mu je čestitala supruga Mina Naumović, koja se oglasila tačno u ponoć emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Mina je svojim pratiocima pokazala Ognjenovu fotografiju iz detinjstva, a uz nju je napisala kratku poruku:

-Srećan mi bio - napisala je ona uz emotikon srca.

Njena objava brzo je privukla pažnju pratilaca, koji su se pridružili čestitkama i lepim željama upućenim voditelju.

Podsjetimo, Ognjen iz prvog braka ima sina Matiju, a nakon što je sa Minom dobio i drugog nasljednika, nije krio da mu je velika želja da jednog dana dobije i ćerku. Ta želja mu se nedavno i ostvarila.

- Ja sam oduvijek i htio djevojčicu. Ali šta mi planiramo, to sve dođe u svoje vreme i sve se namjesti. Djevojčice su bolje za porodicu, one su snaga i sidro, šta mi muškarca, mi mozga nemamo. Gledam po svojoj sestri i sada Mini, gledam kako se održavaju ti porodični odnosi... - rekao je Ognjen nedavno i dodao:

- Ma ja sam šala, komika. Mina je generalno luđa od mene. Ona je fantastična i rekao sam joj to čim smo se upoznali. Meni je prezabavno sa njom. Šta inače da radim sa ženom ako mi nije zabavna? Mnogi ljudi se ne promene u braku, ili se promjene u ružnijem smislu. Na mene to utiče baš lijepo, gura me napred i daje mi neku odgovornost. Matija je stalno sa nama, mi smo jedna velika zabavna porodica.

(telegraf)