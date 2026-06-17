Аутор:АТВ
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Њемачка полиција и тужилаштво покренули су истрагу због сумње на убиство након што је 40-годишњи мушкарац наводно ножем усмртио своју 37-годишњу супругу на јавном дјечјем игралишту у мјесту Линден, у савезној покрајини Фалачко-Порајње.
Према информацијама истражилаца, напад се догодио у уторак послијеподне, а жена је од задобијених повреда преминула на лицу мјеста упркос брзој интервенцији хитних служби.
Њемачки медији наводе да су супружници живјели одвојено, а околности које су довеле до кобног сусрета за сада нису познате.
Након напада, осумњичени је, према наводима полиције, себи нанио тешке повреде.
Хитно је превезен у болницу, гдје је током ноћи подвргнут операцији, због чега истражиоци још нису могли да обаве детаљан разговор с њим.
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Полиција за сада није саопштила могуће мотиве злочина нити прецизан ток догађаја, наглашавајући да је истрага у раној фази и да се прикупљају материјални докази и свједочења.
Трагедија је изазвала снажне реакције у локалној заједници јер се догодила на мјесту које свакодневно користе дјеца и породице, преносе Независне новине.
Мјештани су за њемачке медије изразили шок и невјерицу због бруталности догађаја у иначе мирној средини.
Надлежни органи позвали су грађане који посједују било какве информације о случају да се јаве полицији како би се расвијетлиле све околности овог тешког кривичног дјела.
Из тужилаштва је најављено да ће више детаља бити саопштено након што буду утврђене и потврђене све релевантне чињенице, наводи "Fenix".
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