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Nesrećnik bolestan od zla: Karleuša poslala jasnu poruku Konakoviću

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ATV redakcija
18.06.2026 15:57

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JK Jelena Karleuša
Foto: Iks/Jelena Karleuša

Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH Elmedin Konaković najavio je da će zatražiti zabranu najavljenog koncerta srpske pjevačice Jelene Karleuše, koji bi trebalo da bude održan u Sarajevu, u klubu Akva, 8. avgusta.

Ovim povodom se oglasila i Jelena Karleuša, koja je ostala u šoku nakon Elmedinovih riječi.

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"Ovaj čovjek je bolestan od zla i zaslijepljen mržnjom. Nikada u životu nisam ružnu riječ rekla za bošnjački narod! Naprotiv, samo najljepše. Baka mi je Bosanka, mnogi prijatelji su mi Bosanci, a imam i ogromnu fan-bazu iz Bosne", napisala je Jelena Karleuša na njenom Fejsbuk profilu, pa dodala:

"Ne znam zašto se ovaj nesrećnik okomio na mene, ili želi marketing, ili se zaljubio, ali, svakako, ovo je sramno ponašanje. Dosta je bilo mržnje, aman bre!".

Podsjetimo, Konaković se oglasio porukom na društvenim mrežama i napisao:

"Zatražiću od MUP-a Kantona Sarajevo da ovaj koncert, u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju, zabrani jer je riječ o osobi čiji nastupi izazivaju nacionalnu i vjersku mržnju", poručio je on i dodao:

"I nemojte govoriti da ovo nije posao ministra spoljnih poslova, nemojte pisati da ne treba da se spuštam na taj nivo. Reagujem na pojavu kojom se negatorima genocida oprašta i dozvoljava da nas i dalje ponižavaju. Reagujem na pokušaj da se takvo ponašanje normalizuje".

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"Reagujem da svi oni koji rade isto shvate da sa nama tako ne mogu. Reagujem jer ne želim da neko ponižava i vrijeđa moj narod i naše stradanje", rekao je.

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Jelena Karleuša

Elmedin Konaković

koncert

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