Aleksandra Prijović objavila novi album

Na albumu se nalazi devet pjesama, sa provjerenim autorima, uključujući i njenog supruga Filipa Živojinovića.

Prethodni album Prijovićeve, podsjetimo, napravio je veliki bum na estradi, a uslijedila je i koncertna turneja, koja je srušila brojne rekorde.

Album je nazvan "Bol i alkohol", stigao je gotovo tri godine nakon albuma "Devet života", a ukoliko je suditi po ekipi koja ga je radila i maestralnoj Prijovićki i ove godine će imati pune ruke posla kada su u pitanju nastupi.