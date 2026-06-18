Aleksandra Prijović objavila novi album

Autor:ATV redakcija
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Regionalna muzička zvijezda Aleksandra Prijović objavila je novi album danas, tačno u podne.
Na albumu se nalazi devet pjesama, sa provjerenim autorima, uključujući i njenog supruga Filipa Živojinovića.
Prethodni album Prijovićeve, podsjetimo, napravio je veliki bum na estradi, a uslijedila je i koncertna turneja, koja je srušila brojne rekorde.
Album je nazvan "Bol i alkohol", stigao je gotovo tri godine nakon albuma "Devet života", a ukoliko je suditi po ekipi koja ga je radila i maestralnoj Prijovićki i ove godine će imati pune ruke posla kada su u pitanju nastupi.
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