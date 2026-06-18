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Sutra sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 14:57

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Приказан је сунчан љетни дан у зеленом парку, где се изнад густог дрвећа простире ведро плаво небо испуњено великим, бијелим облацима.
Foto: ATV/Branko Jović

U Republici Srpskoj i FBiH sutra se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini ujutro umjerena i pojačana bura, a tokom dana južni vjetar, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda predviđaju

Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 20, u višim predjelima od devet stepeni Celzijusovih.

Maksimalna temperatura vazduha od 26 do 33, u višim predjelima od 22 stepena.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, a zbog povećanja oblačnosti lokalno se očekuje i kiša.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 11, Čemerno 19, Han Pijesak i Ivan sedlo 21, Gacko, Kalinovik i Sokolac 22, Višegrad, Kneževo, Mrakovica i Sarajevo 24, Drinić, Srebrenica i Foča 25, Zvornik, Rudo i Livno 27, Bileća, Mrkonjić Grad, Bugojno, Gradačac i Tuzla 28, Bijeljina, Šipovo, Drvar i Jajce 29, Novi Grad, Prijedor, Ribnik, Srbac, Doboj, Bihać, Prijedor, Sanski Most i Zenica 30, Banjaluka i Trebinje 31 i Mostar 34 stepena Celzijusova, prenosi Srna

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