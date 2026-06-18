Logo

Danas u većini dijelova sunčano i suvo vrijeme

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 08:52

Komentari:

0
Кроз крошње дрвећа које се налазе при дну и са стране кадра, види се јасно плаво небо испуњено великим, бијелим, волуминозним облацима.
Foto: ATV/Branko Jović

U Republici Srpskoj i Fedraciji BiH /FBiH/ danas će u većini pred‌jela biti sunčano i suvo vrijeme, uz razvoj oblačnosti koji lokalno donosi kratkotrajne pljuskove uglavnom na istoku i jugu.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena i pojačana bura, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Maksimalna temperatura vazduha od 26 do 32 stepena Celzijusova, u višim pred‌jelima od 21.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka u sjevernim područjima.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica devet, Rudo, Sokolac, Drinić i Šipovo 13, Foča i Han Pijesak 14, Ivan sedlo, Čemerno i Gacko 15, Sarajevo i Drinić 16, Kalinovik, Kneževo, Mrkonjić Grad i Srebrenica 17, Drvar, Zvornik, Višegrad i Novi Grad 18, Zenica, Ribnik, Banjaluka i Doboj 19, Bihać, Tuzla, Bileća, Prijedor i Srbac 20, Bijeljina 22, Mostar i Trebinje 23, a Gradačac 24 stepena Celzijusova, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vrijeme danas

Vremenska prognoza

sunčano i toplo

ljeto 2026

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ноле, Дара и Тара плесали Бангарангу

Društvo

Nole, Dara i Tara zaplesali "Bangarangu"

1 h

0
Жељка Цвијановић са породицом

Društvo

Cvijanovići proslavili rođenje unuke: "Dobro nam došla Ema!"

2 h

1
Киша цеста

Društvo

Oprez na dionicama u usjecima, mogući odroni

2 h

0
црква молитва литургија вјера пост

Društvo

Slavimo Svetog sveštenomučenika Doroteja: Jednu stvar nikako ne smijete da uradite ako vam neko zatraži pomoć

3 h

0

  • Najnovije

10

07

Sjednica Vlade Republike Srpske

10

02

Hrvatska nema pravo na kiks

09

58

Srpska dočekuje djecu sa Kosmeta

09

52

Ćorić: Američki investitori zainteresovani za ulaganja u Srpsku

09

50

Jedan horoskopski znak će danas zablistati

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima