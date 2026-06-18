Danas u većini dijelova sunčano i suvo vrijeme

U Republici Srpskoj i Fedraciji BiH /FBiH/ danas će u većini pred‌jela biti sunčano i suvo vrijeme, uz razvoj oblačnosti koji lokalno donosi kratkotrajne pljuskove uglavnom na istoku i jugu.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena i pojačana bura, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Maksimalna temperatura vazduha od 26 do 32 stepena Celzijusova, u višim pred‌jelima od 21.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka u sjevernim područjima.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica devet, Rudo, Sokolac, Drinić i Šipovo 13, Foča i Han Pijesak 14, Ivan sedlo, Čemerno i Gacko 15, Sarajevo i Drinić 16, Kalinovik, Kneževo, Mrkonjić Grad i Srebrenica 17, Drvar, Zvornik, Višegrad i Novi Grad 18, Zenica, Ribnik, Banjaluka i Doboj 19, Bihać, Tuzla, Bileća, Prijedor i Srbac 20, Bijeljina 22, Mostar i Trebinje 23, a Gradačac 24 stepena Celzijusova, prenosi Srna.