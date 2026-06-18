Nole, Dara i Tara zaplesali "Bangarangu"

Sudbonosni susret, kako je rekla evrovizijska pobjednica Dara, sa Novakom Đokovićem i njegovom ćerkom Tarom morao se proslaviti uz jednu od najpopularnijih koreografija - Bangarangu!

"Kakav mali svijet. Kada sudbina progovori, slušaš... i zaigraš Bangarangu. Juče sam sasvim slučajno upoznala Novaka tokom večere. Najneočekivaniji susret, ali nekako je djelovalo kao da je bilo suđeno da se dogodi", napisala je bugarska pobjednica na Evroviziji Darina Nikolajeva Jotova.

Podsjećamo, Novak i njegova ćerkica veliki su fanovi evrovizijske pjesme "Bangaranga" te su u to ime i oni otplesali u svom stilu, a video se našao na Instagram profilu Bugarske na Evroviziji.