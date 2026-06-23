Pojavila vam se oznaka VoLTE na telefonu: Šta to znači

Ukoliko se na vašem telefonu pojavila oznaka VoLTE, evo šta to zapravo označava.

Ako ste primijetili misterioznu oznaku VoLTE tik pored indikatora za signal na vašem pametnom telefonu, niste jedini.

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Mnogi korisnici se još uvijek pitaju o čemu je riječ i da li ova opcija dodatno troši bateriju ili novac.

Donosimo vam kratko i jasno objašnjenje tehnologije koja je sada već standard u mobilnoj telefoniji.

Šta je uopšte VoLTE?

Skraćenica VoLTE dolazi od termina Voice over LTE (Glas preko LTE/4G mreže). Pojednostavljeno, to znači da se vaši telefonski razgovori više ne obavljaju preko stare 2G ili 3G mreže, već se glas prenosi kao podatak putem brže 4G (LTE) mreže.

Koje su ključne prednosti?

Prelazak na VoLTE donosi nekoliko očiglednih poboljšanja koje ćete primijetiti već prilikom prvog narednog poziva:

Kristalno jasan zvuk: Glas sagovornika je znatno prirodniji i čistiji zahvaljujući HD audio prenosu. Zaboravite na "šuštanje" i daleki eho.

Veza se uspostavlja "u sekundi": Poziv počinje gotovo trenutno nakon što pritisnete slušalicu, bez onog standardnog čekanja od nekoliko sekundi da telefon "uhvati" vezu.

Surfovanje i razgovor u isto vrijeme: Ovo je vjerovatno najveća promjena. Pre VoLTE tehnologije, telefon bi tokom poziva automatski prebacio mrežu na 3G, što je usporavalo ili potpuno prekidalo preuzimanje podataka. Sada možete da pričate i istovremeno koristite navigaciju ili šaljete fajlove punom 4G brzinom.

Bolji video-pozivi: Sama mreža pruža stabilniju podršku za video-komunikaciju visoke rezolucije.

Da li treba da aktivirate ovu opciju?

Kratak odgovor je – apsolutno DA. Aktivacija ove usluge je potpuno besplatna i ne utiče na tarifiranje vaših minuta iz paketa.

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Ukoliko ste ranije imali problem da vam se internet "zamrzne" kada vas neko pozove, VoLTE rješava upravo taj problem.

Napomena: Da bi VoLTE radio, potrebno je da ovu tehnologiju podržavaju i vaš telefon i vaš mobilni operater, kao i da vam je u uređaju SIM kartica novije generacije.

Kako da sami uključite VoLTE?

Ukoliko se oznaka nije pojavila sama, a znate da vaš operater podržava ovu funkciju, možete je aktivirati ručno u par koraka:

Otvorite Podešavanja na svom telefonu.

Idite na sekciju SIM kartice i mobilne mreže.

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Pronađite i aktivirajte prekidač pored stavke VoLTE pozivi (ili Enable VoLTE, u zavisnosti od modela i softvera).

Ukoliko opcija nije vidljiva u podešavanjima, najbolje je da kontaktirate korisnički servis svog mobilnog operatera kako bi vam besplatno "pustili" signal za ovu uslugu.

VoLTE ili 5G?

Kratak odgovor je: Oba! VoLTE je temelj za 5G.

Kada koristite 5G telefon, on za glasovne pozive zapravo koristi naprednu verziju VoLTE tehnologije (ponekad nazvanu VoNR – Voice over New Radio). Dakle, 5G je tu da vam omogući munjevit internet, dok je VoLTE (ili njegova 5G varijanta) tu da vaš sagovornik zvuči kao da stoji pored vas.

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Danas, ako želite moderno iskustvo, potrebna su vam oba. VoLTE je postao neophodnost jer operateri širom svijeta polako gase stare 3G mreže. Bez VoLTE-a, vaš telefon će imati problema sa običnim pozivima. Sa druge strane, 5G je investicija u budućnost i brzinu.

(B92)