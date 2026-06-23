Ušao u suprotnu traku pa vozio u rikverc - nesvakidašnji snimak iz BiH

Autor:ATV redakcija
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U Sarajevu je u utorak, 23. juna, u naselju Skenderija snimljeno vozilo koje je krenulo trakom suprotnog smjera.
Prema snimku koji je objavio portal Crna Hronika, na snimku se vidi vozilo marke "Golf" koje se nalazi u suprotnom smjeru.
Vozač vozila je na snimku išao lagano u rikverc kako bi uspio da dođe do dijela puta na kojem se može uključiti u pravilnu traku.
Posebno je zanimljivo vidjeti da su vozači pokazali strpljenje tokom ove situacije.
Snimak možete pogledati u nastavku:
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