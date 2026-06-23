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Ušao u suprotnu traku pa vozio u rikverc - nesvakidašnji snimak iz BiH

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 14:27

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Вожња у рикверц у Сарајеву
Foto: Screenshot / YouTube

U Sarajevu je u utorak, 23. juna, u naselju Skenderija snimljeno vozilo koje je krenulo trakom suprotnog smjera.

Prema snimku koji je objavio portal Crna Hronika, na snimku se vidi vozilo marke "Golf" koje se nalazi u suprotnom smjeru.

Vozač vozila je na snimku išao lagano u rikverc kako bi uspio da dođe do dijela puta na kojem se može uključiti u pravilnu traku.

Posebno je zanimljivo vidjeti da su vozači pokazali strpljenje tokom ove situacije.

Snimak možete pogledati u nastavku:

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Tagovi :

vožnja

Opasna vožnja

Sarajevo

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