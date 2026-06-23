IDDEEA izdaje elektronske potpise uprkos rješenju Agencije za zaštitu ličnih podataka

IDDEEA i dalje izdaje elektronske potpise. Ne ometa ih rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH koja je utvrdila da nezakonito obrađuju lične podatke.

"Taj posao teče kako treba. Tek u roku od 15 dana treba da dostavimo sve mjere koje smo preduzeli prema Agenciji za zaštitu ličnih podataka. Naš tim radi na izradi procedura, gdje ćemo neke stvari još popraviti", rekao je Almir Badnjević, direktor IDDEEA-e.

Badnjević ne negira da je Agencija utvrdila da obrađuju više podataka nego što su imali zakonsko pravo.

"Ali oni se nisu time bavili. Oni se nisu bavili članom 18 da ocijene koliko IDDEEA obrađuje podataka. Oni su se bavili time ko može biti ovjeritelj, a ko ne može. To nije njihova nadležnost", navodi Badnjević.

Upravo je pitanje nadležnosti ključno. Ranije je ministar unutrašnjih poslova RS upozoravao da IDDEEA na ovaj način prenosi nadležnosti MUP-a na nivo BiH. Danas Forto tvrdi da proces ide u obrnutom smjeru.

"Ovaj prenos nadležnosti, ovaj napad koji danas gledamo, neće proći! Ne postoji opcija da ćemo iz Ministarstva saobraćaja i veza da naš Ured za akreditaciju ovjerilaca, koji je jedini ured koji može ovlastiti ko može izdavati potpise, nećemo dozvoliti da se to dodijeli entitetima. Ne može", rekao je Edin Forto, ministar transporta i komunikacija BiH.

Forto, s druge strane, ističe da je u toku Badnjevićevog mandata proširen opseg djelovanja IDDEEA-e, na šta je ranije upozoravano iz MUP-a Republike Srpske.

"Od imenovanja direktora Badnjevića prestali su biti štamparija koja štampa vozačke dozvole i počeli su da rade nešto što im je zakonom dato, a to je izdavanje elektronskih certifikata za elektronske potpise, što je posebno iznerviralo sigurnosne strukture u Republici Srpskoj", rekao je Forto.

"Njihov zadatak jeste da štampaju dokumente, i to nije bilo upitno sve ove godine do trenutka kada je neko kroz digitalizaciju i elektronski potpis pokušao da napadne elektronski suverenitet institucija Republike Srpske", navodi Željko Budimir, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Kancelarija za akreditaciju ovjerilaca ne radi svoj posao kako treba, kaže Fortov zamjenik Ognjen Janjić. Janjić poručuje da su izostale mjere nadzora te da se ignorišu odluke nadležnih institucija, zbog čega se stvara pravna nesigurnost.

"Kao zamjenik ministra zvanično sam upozoravao ministra i nadležne strukture na ozbiljne pravne i institucionalne probleme u postupanju Kancelarije za nadzor i akreditaciju ovjerilaca, kao i na nedostatke u funkcionisanju sistema elektronskog identiteta i usluga povjerenja u BiH", rekao je Ognjen Janjić, zamjenik ministra transporta i komunikacija BiH.

I dok se vodi politička borba oko toga ko ima pravo izdavati elektronski potpis, akreditovati ovjerioce koji izdaju potpise, te ko smije koristiti lične dokumente, izostaje reakcija Ministarstva civilnih poslova, koje je nadležno za IDDEEA-u.

"Mi smo upravna organizacija u okviru Ministarstva civilnih poslova. Prvi koji bi se trebali pitati i prvi koji su pozvani jeste Ministarstvo civilnih poslova, a ne Ministarstvo komunikacija", rekao je Petar Bilčar, zamjenik direktora IDDEEA-e.

Iz Agencije za zaštitu ličnih podataka još jednom su potcrtali da je Sud BiH utvrdio da je IDDEEA zakonski ovlaštena da izdaje kvalifikovane digitalne potpise samo u domenu izdavanja ličnih dokumenata. Dodaju da je neprihvatljivo da ova institucija i pored stava Suda nastavlja sa nezakonitom obradom ličnih podataka u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda.