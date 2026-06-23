Ocjena Šmitovih intervencija na dnevnom redu nakon šest mjeseci odugovlačenja

Nakon više od pola godine od apelacije Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, krnji Ustavni sud stavio je na dnevni red sjednice ocjenu ustavnosti intervencija Kristijana Šmita u Krivičnom zakonu BiH.

Apelacija će biti na dnevnom redu sjednice Ustavnog suda BiH zakazane za 2. i 3. jul.

Podsjećamo, u ovom sudu Srni je ranije rečeno da je ocjena ustavnosti odredaba Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Šmit kompleksan posao i da je to razlog što ni nakon pola godine nema odluke.

Iz Suda je rečeno da je apelacija za ocjenu ustavnosti, koju je podnio Klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, registrovana pod brojem U-43/25.

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Poslaničko pitanje o odugovlačenju odluke, krnjem Ustavnom sudu BiH je uputila i šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić, a u odgovoru je napisano da će se predmet U-43/25 uskoro naći na dnevnom redu.