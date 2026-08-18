Vocap mijenja iskustvo za volanom: Stižu nove funkcije

Vocap je počeo da distribuira novo ažuriranje za Android Auto i Epl KarPlej, kojim aplikacija dobija niz funkcija prilagođenih korišćenju u automobilu.

Među najvažnijim novinama su glasno čitanje pristiglih tekstualnih poruka, mogućnost diktiranja odgovora, pregled istorije poziva i pristup omiljenim kontaktima direktno preko sistema vozila. Do sada je korišćenje ove aplikacije u automobilu bilo znatno ograničenije, posebno na Epl KarPlej platformi, gdje su se korisnici u velikoj mjeri oslanjali na glasovnog asistenta Siri.

Novo iskustvo donosi praktičniji način komunikacije bez potrebe da vozač uzima telefon u ruke. Poruka može biti pročitana naglas, dok se odgovor može izdiktirati glasom, čime se smanjuje potreba za dodirivanjem pametnog telefona. Na taj način Vocap proširuje mogućnosti komunikacije kroz infotainment sistem automobila, sa funkcijama koje su usmjerene na jednostavnije korišćenje tokom vožnje.

Poruke se sada čitaju naglas

Najveća promjena odnosi se na rad sa tekstualnim porukama. Vocap sada može da pročita pristiglu poruku naglas kroz sistem automobila, što vozaču omogućava da sazna njen sadržaj bez gledanja u ekran telefona. Nakon toga, odgovor može da se izgovori, odnosno izdiktira, bez potrebe da se pametni telefon uzima u ruke. Ovakav način komunikacije predstavlja značajnu promjenu u odnosu na ranije ograničene mogućnosti aplikacije u vozilu.

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Funkcija je posebno značajna zbog načina na koji mijenja interakciju sa aplikacijom. Umjesto da vozač prebacuje pažnju između puta, telefona i ekrana, osnovne radnje vezane za poruke mogu se obaviti glasom. Vocap tako dobija mogućnost komunikacije koja je prilagođenija situaciji u kojoj korisnik treba da ostane fokusiran na vožnju.

Istorija poziva i omiljeni kontakti

Ažuriranje ne donosi promjene samo kada su u pitanju poruke. Meta je osvežila i interfejs aplikacije koji se prikazuje na centralnom ekranu vozila, pa su sada dostupne funkcije koje ranije nisu bile dio ovog iskustva. Među njima je istorija poziva, odnosno pregled nedavnih razgovora, koji korisnik može da otvori direktno preko displeja automobila.

Druga važna novina odnosi se na omiljene kontakte. Korisnici sada mogu brže da dođu do osoba koje su označili kao najvažnije za pozivanje, bez prolaska kroz duže pretrage. Uz to, Vocap dobija i namensku ikonicu na početnom ekranu Android Auto i Epl KarPlej sistema, čime aplikacija postaje direktnije dostupna kroz interfejs automobila.

Sve stiže kroz Vocap ažuriranje

Korisnici zbog novih funkcija ne moraju da instaliraju dodatni softver u automobilu niti da mijenjaju njegov sistem. Nove mogućnosti dolaze kroz samo ažuriranje Vocap aplikacije na pametnom telefonu, nakon čega se funkcije uvode u okviru Android Auto i Epl KarPlej platformi.

Ipak, činjenica da je ažuriranje počelo da se distribuira ne znači da će ga svi korisnici dobiti istog trenutka. Meta funkcionalnosti pušta postepeno, u zavisnosti od regiona i uređaja. Dok će jedni već moći da koriste glasno čitanje poruka, diktiranje odgovora, istoriju poziva i omiljene kontakte, drugi će na iste funkcije morati još malo da sačekaju. Očekuje se da u narednim nedjeljama nove opcije budu dostupne svim korisnicima, prenosi Kurir.