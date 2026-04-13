U životnoj opasnosti djevojka povrijeđena u udesu, vozaču određen pritvor

Djevojka stara 18 godina, koja je teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila prije dva dana u aleksinačkom selu Donji Adrovac, u stanju je životne ugroženosti, saopštio je Univerzitetski Klinički centar Niš.

Kako je navedeno, djevojka ima ozbiljnu multitraumu, hirurški je zbrinuta, nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja i priključena je na mehaničku ventilaciju.

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu oko 4.45 sati u selu Donji Jadrovac kod Aleksinca poginula je devojka (18), dok su vozač i još jedan putnik prevezeni u Opštu bolnicu u Aleksincu, a jedna putnica u UKC u Nišu.

Hronika Prljavom vodom polila oprani auto: Optužnica za bizarnu svađu komšija

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu uhapšen je D.T. (23) zbog teškog djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

On se sumnjiči da je upravljajući vozilom marke opel aleksinačkih registarskih oznaka sletio sa puta i udario najprije u betonsku stazu, a zatim u betonski stub nakon čega je osamnaestogodišnja putnica preminula.

Testiranjem je utvrđeno da je D.T. upravljao vozilom sa 1,14 promila alkohola u krvi i pod uticajem benzodiazepina.

Osumnjičeni je priveden višem javnom tužiocu u Nišu, a nakon saslušanja, po prijedlogu višeg javnog tužioca, sudija mu je odredio pritvor do 30 dana.