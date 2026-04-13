Za svadbu posudio versaće odijelo, košulju, cipele i čarape: Ništa nije vratio

Jedan muškarac je optužen da je za svadbu posudio versaće odijelo, pa ga nije vratio, saopšteno je iz pravosuđa u Srednjobosanskom kantonu.

Opštinski sud u Bugojnu je, naime, potvrdio optužnicu protiv N.H., koju je podiglo Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona.

Optuženog terete da je 8. marta 2025. godine u Bugojnu zadržao tuđu pokretninu koja mu je povjerena.

"Njemu je M.Z. na njegovo traženje posudio skupocjeno odijelo marke 'Versaće', crnu košulju marke 'Versaće', cipele marke 'Versaće', čarape marke 'Versaće' i crni ručni sat 'Eksion' sa dijamantima, koje bi koristio za svadbu, a da mu nakon svadbe te stvari vrati", navedeno je u optužnici.

Problem je što, kako ga terete, skupocjene stvari nije vratio.

"Zadržao ih je oštetivši na taj način M.Z.", navedeno je u optužnici.