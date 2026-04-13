Za svadbu posudio versaće odijelo, košulju, cipele i čarape: Ništa nije vratio

ATV

ATV
13.04.2026 13:39

За свадбу посудио версаће одијело, кошуљу, ципеле и чарапе: Ништа није вратио
Jedan muškarac je optužen da je za svadbu posudio versaće odijelo, pa ga nije vratio, saopšteno je iz pravosuđa u Srednjobosanskom kantonu.

Opštinski sud u Bugojnu je, naime, potvrdio optužnicu protiv N.H., koju je podiglo Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona.

Optuženog terete da je 8. marta 2025. godine u Bugojnu zadržao tuđu pokretninu koja mu je povjerena.

"Njemu je M.Z. na njegovo traženje posudio skupocjeno odijelo marke 'Versaće', crnu košulju marke 'Versaće', cipele marke 'Versaće', čarape marke 'Versaće' i crni ručni sat 'Eksion' sa dijamantima, koje bi koristio za svadbu, a da mu nakon svadbe te stvari vrati", navedeno je u optužnici.

Прање аутомобила

Hronika

Prljavom vodom polila oprani auto: Optužnica za bizarnu svađu komšija

Problem je što, kako ga terete, skupocjene stvari nije vratio.

"Zadržao ih je oštetivši na taj način M.Z.", navedeno je u optužnici.

Više iz rubrike

Укинута првостепена пресуда Дураковићу за злочине над Србима

Hronika

Ukinuta prvostepena presuda Durakoviću za zločine nad Srbima

3 h

2
Полиција Србија

Hronika

U životnoj opasnosti djevojka povrijeđena u udesu, vozaču određen pritvor

4 h

0
Прљавом водом полила опрани ауто: Оптужница за бизарну свађу комшија

Hronika

Prljavom vodom polila oprani auto: Optužnica za bizarnu svađu komšija

4 h

0
Пријетили клањем због два помјерена коца од ограде

Hronika

Prijetili klanjem zbog dva pomjerena koca od ograde

4 h

0

17

11

Skandal trese Španiju: Podignuta optužnica protiv supruge Pedra Sančeza

17

01

Uz ovaj zaboravljeni trik naših baka imaćete saksije pune cvijeća

16

53

Da li je Đoković završio sa tenisom? Evo šta kaže najbolji teniser svih vremena

16

53

Bivši batler otkrio kako se Endru ponašao iza zatvorenih vrata: "Niko nije htio da bude u njegovoj blizini"

16

50

Tramp: Ako iranski brodovi priđu blokadi, biće uništeni

