Stižu oblaci sa sjevera Afrike: Evo kada se očekuju pijesak i saharska kiša

Prelijep proljećni dan u Srbuji. U većem dijelu zemlje je sunčano, uz temperature oko 15 stepeni. Maksimalna temperatura biće danas do 20 stepeni.
U ovom času snažan ciklon sa sjevera Atlantika donosi olujno nevrijeme sjevernoj i zapadnoj Evropi, a oblaci i hlandi front sa padavinama stigli su do Alpa.
Istovremeno, formirao se i sekundarni ciklon iznad sjevera Afrike sa centrom iznad sjevernog Alžira.
On uslovljava jake oluje sa grmljavinom i obilne padavine od sjevera Alžira preko Tunisa do Italije, a ovaj oblačni i padavinski sistem premješta se prema Jadranu i našem području zajedno sa premještanjem centra ciklona preko sjevera Tunisa i Tirenskog mora ka Đenovskom zalivu.
Srbija i Balkan nalaze se u prednjem dijelu ciklona. Snažno visinsko južno strujanje sa sjevera Afrike do ovog područja uslovljava priliv veoma tople vazdušne mase, a ujedno stižu i čestice pijeska i prašine iz Sahare.
Narednih dana atmosfera će biti zamućena, pa se u predjelima sa padavinama očekuju i obojene padavine (krvava kiša). Dakle, kiša će sadržati čestice pustinjskog pijeska, a boja padavina zavisiće od boje čestica pijeska.
I dok se nad centralnim Mediteranom nalazi ciklon, nad istokom Evrope je anticiklon. Kako će se Srbija nalaziti između ova dva sistema, narednih dana očekuje se veoma vjetrovito vrijeme.
U ponedjeljak i utorak duvaće umjeren do pojačan jugoistočni vjetar, u košavskom području veoma jak, sa udarima preko 50 km/h.
Na jugu Banata i u donjem dijelu Podunavlja očekuju se olujni udari košave od 80 km/h.
Najjači vjetar očekuje se u Vršcu.
Vjetrovitro će biti do srijede, a najjači udare košave očekuju se u ponedjeljak uveče, tokom noći i u utorak ujutro.
U srijedu će košava slabiti, a poslije podne vjetar će biti u skretanju na sjeverozaapdni i to prvo u Bačkoj, u Sremu i u Podrinju.
Maksimalna temperatura biće uglavnom oko 20 stepeni.
Nakon današnjeg sunčanog dana, narednih dana biće dosta oblaka nad Srbinom. Oblaci sa sjevera Afrike, centralnog Mediterana i Jadrana već noćas stiže do jugozapada Srbije, a u ponedjeljak tokom dana i do ostalih. Od utorka očekuje se česta pojava kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom
