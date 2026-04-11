Užas u stanu: Posvađao se sa ženom pa joj sjekao ruke

U Novom Beogradu noćas je uhapšen D.B. (47) zbog sumnje da je, nakon svađe nožem povrijedio svoju partnerku Z.V. (33), državljanku Hrvatske.

Kako Telegraf saznaje, do incidenta je došlo u stanu u kojem su boravili, nakon čega je osumnjičeni, kako se sumnja, uzeo nož i nanio povrede ženi.

Povrijeđena Z.V. je hitno prevezena u Zemunsku bolnicu, gdje joj je ukazana ljekarska pomoć i gdje je zbrinuta.

Osumnjičeni D.B. je priveden i zadržan u policiji, a dalji rad na slučaju je u toku.