Detalji nesreće u Bihaću: Nastradao brat bivšeg igrača FK Sarajevo

U saobraćajnoj nesreći koja se desila danas, 11. aprila u Ripču kod Bihaća nastradao je Adis Kapić (42) iz Cazina.

Riječ je o bratu bivšeg igrača FK Sarajevo, Rifeta Kapića, piše Avaz.

Podsjećamo, nesreća se desila danas oko 20 minuta nakon ponoći.

"Desila se saobraćajna nesreća u kojoj je kamion sletio u rijeku Unu kod Lavovskog mosta u naselju Ripač", rekla je portparolka MUP-a USK Azra Malkić i dodala:

"Jedna osoba je smrtno stradala, utopila se u rijeci Uni".