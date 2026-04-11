Detalji nesreće u Bihaću: Nastradao brat bivšeg igrača FK Sarajevo

U saobraćajnoj nesreći koja se desila danas, 11. aprila u Ripču kod Bihaća nastradao je Adis Kapić (42) iz Cazina.
Riječ je o bratu bivšeg igrača FK Sarajevo, Rifeta Kapića, piše Avaz.
Podsjećamo, nesreća se desila danas oko 20 minuta nakon ponoći.
Tragedija: Sletio kamionom u Unu, nije mu bilo pomoći
"Desila se saobraćajna nesreća u kojoj je kamion sletio u rijeku Unu kod Lavovskog mosta u naselju Ripač", rekla je portparolka MUP-a USK Azra Malkić i dodala:
"Jedna osoba je smrtno stradala, utopila se u rijeci Uni".
