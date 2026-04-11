Djevojka (19) poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći

Jedna osoba je poginula, a tri su lakše ili teže povrijeđene u saobraćajnoj nesreći u selu Donji Adrovac kod Aleksinca, potvrđeno je iz policije.

Nesreća se dogodila jutros oko 4.45 časova, kada je automobil "opel" aleksinačkih registarskih oznaka sletio sa puta i udario u betonski stub.

Poginula je djevojka /19/, a povrijeđeni su vozač i dvoje putnika koji su zbrinuti u aleksinačkoj bolnici i Univerzitetskom kliničkom centru Niš, javio je RTS.

Istraga je u toku.