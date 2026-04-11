Podignuta optužnica protiv šestorke iz Banjaluke zbog trgovine narkoticima

ATV
11.04.2026 14:05

Foto: Screenshot YouTube

Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci podiglo je optužnicu protiv Danijela Delića (44), Radenka Zeljkovića (51), Mirka Markovića (48), Miroslava Buzakovića (58), Branimira Kajkuta (49) i Nine Kuvalje (45) koji su uhapšeni u akciji "Petlja".

Šestorka se tereti zbog trgovine narkoticima.

Markoviću se na teret stavlja i krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Droga je potom, kako se navodi, davana drugim optuženima, koji su je dalje prodavali.

Preprodaja narkotika je dogovarana u telefonskim razgovorima između osumnjičenih.

Detalji nesreće u Bihaću: Nastradao brat bivšeg igrača FK Sarajevo

Prema navodima optužnice, oni su od početka 2025. godine do 14. oktobra 2025. godine, na području Banjaluke, neovlašteno, radi dalje prodaje, nabavljali, držali, prenosili, nudili na prodaju, posredovali u prodaji i prodavali kokain i marihuanu.

"Optužena lica su neovlašteno nabavljali, prodavali i držali radi prodaje supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge", navode se optužnici, koju je objavile Okružno javno tužilaštvu u Banjaluci.

Više iz rubrike

Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Detalji nesreće u Bihaću: Nastradao brat bivšeg igrača FK Sarajevo

4 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Hronika

Djevojka (19) poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći

5 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Tragedija: Sletio kamionom u Unu, nije mu bilo pomoći

5 h

0
У судару код Бијељине повријеђен возач

Hronika

U sudaru kod Bijeljine povrijeđen vozač

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

45

Drama na Savi: Policija spasila dijete i muškarca nakon prevrtanja čamca

17

44

Vozači, oprez: Sedam klizišta i odrona usporava saobraćaj

17

38

Vaskršnje primirje stupilo na snagu

17

26

Dalekovod pao na voz, ima povrijeđenih

17

14

Srbija savladala Holandiju, ali je opet u teškoj situaciji

