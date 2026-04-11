Podignuta optužnica protiv šestorke iz Banjaluke zbog trgovine narkoticima

Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci podiglo je optužnicu protiv Danijela Delića (44), Radenka Zeljkovića (51), Mirka Markovića (48), Miroslava Buzakovića (58), Branimira Kajkuta (49) i Nine Kuvalje (45) koji su uhapšeni u akciji "Petlja".

Šestorka se tereti zbog trgovine narkoticima.

Markoviću se na teret stavlja i krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Droga je potom, kako se navodi, davana drugim optuženima, koji su je dalje prodavali.

Preprodaja narkotika je dogovarana u telefonskim razgovorima između osumnjičenih.

Prema navodima optužnice, oni su od početka 2025. godine do 14. oktobra 2025. godine, na području Banjaluke, neovlašteno, radi dalje prodaje, nabavljali, držali, prenosili, nudili na prodaju, posredovali u prodaji i prodavali kokain i marihuanu.

"Optužena lica su neovlašteno nabavljali, prodavali i držali radi prodaje supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge", navode se optužnici, koju je objavile Okružno javno tužilaštvu u Banjaluci.