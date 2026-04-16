BORS podnio krivične prijave: Stop veličanju ratnog zločinca Mahmuljina

Boračka organizacija Republike Srpske (BORS) podnijela je krivične prijave protiv organizatora skupa u Tuzli, jer su ovaj događaj najavili plakatom na kojem je lik presuđenog ratnog zločinca Sakiba Mahmuljina.

"Mahmuljin je presuđeni ratni zločinac, pod čijom komandom su na ozrensko-vozućkom ratištu odsijecane glave i činjeni stravični zločini, a veličanje njegovog lika vrijeđa dostojanstvo i osjećanja, posebno porodica boraca poginulih na tom ratištu", rekao je potpredsjednik Odbora porodica poginulih i zarobljenih boraca u BORS-u Branko Grahovac.

On je naveo da su zbog narušavanja osjećanja porodica poginulih srpskih boraca krivične prijave podnesene protiv glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice u Tuzli Ahmeda Huskanovića, predsjednika Medžlisa Amira Karića, koordinatora Mreže mladih iz Tuzle Nihada Ibriševića i direktora Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona Seada Mumića.

Istakao je da je podnošenje krivičnih prijava jedino što se sada može učiniti u odbrani dostojanstva porodica.

"Ne očekujem ništa dobro iz Suda BiH, ali imamo pravo da tražimo pravično suđenje, te da se sudi na isti način svima", rekao je Grahovac za Srnu.