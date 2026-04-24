Preminuo muškarac povrijeđen u nesreći u februaru

24.04.2026 17:22

Ротација на возилу хитне помоћи.
Nakon više od dva mjeseca borbe u bolnici je preminuo Nikica Serdar – Pićo, koji je povrijeđen u nesreći14. februara na magistralnom putu Jajce – Jezero.

Nakon nesreće, u kojoj je zadobio teške tjelesne povrede, Serdar je hospitalizovan te prevezen na dalje liječenje u Sarajevo. Uprkos naporima ljekara i višemjesečnoj borbi za život, danas je, nažalost, podlegao povredama.

Vijest o njegovoj smrti duboko je potresla porodicu, prijatelje i sugrađane.

Nikica Serdar preminuo je u 59. godini života. Posljednji ispraćaj biće obavljen u subotu, 25. aprila 2026. godine u 15:00 sati na groblju Vrbica.

