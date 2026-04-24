Autoputem vozio pijan u kontra smjeru: Bilandžija optužen za pogibiju Prnjavorčanina

Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci podiglo je optužnicu protiv Darka Bilandžije (41) iz Vogošće jer je pijan, vozeći kontra smjerom na autoputu ”9. januar”, izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo Toplica Katić (40) iz Prnjavora.

Tragedija se dogodila 20. jula oko 23.20 časova u Lišnji kada je ”BMW” kojim je upravljao Bilandžija, direktno udario u automobil ”tesla” kojim je upravljao Dario Ljubojević koji je teško povrijeđen, dok je njegov suvozač Toplica Katić poginuo.

Imao 1,97 g/kg alkohola u organizmu

U optužnici se navodi da je Bilandžija autoputem vozio u nedozvoljenom smjeru i to u stanju teškog pijanstva sa 1,97 g/kg alkohola u organizmu.

”Optuženi je u stanju teškog pijanstva upravljao vozilom ”BMW” krećući se prema Laktašima autoputem ”9. januar” gdje su kolovozne trake fizičke razdvojene ogradom. Vozio je lijevom kolovoznom trakom, koja je namijenjena za kretanje vozila iz suprotnog smjera. Svjestan da time može ugroziti javni saobraćaj i dovesti u opasnost život ljudi, na šta je pristao”, navodi se u optužnici.

Direktno udario u ”teslu”

Pojašnjava se da je dolasku u Lišnju optuženi prednjim desnim dijelom ”BMW-a” udario u prednji desni dio ”tesle” koji je upravljao Ljubojević, koji je vozio prema Prnjavoru.

”Usljed udara poginuo je suvozač u ”tesli” Toplica Katić, koji je zadobio višestruke povrede mozga, pluća, jetre, politraume. Vozač ”tesle” je zadobio teške povrede i to prelom gornje vilice i zuba, podliv čela i trbuha, rane brade...”, navodi se u optužnici.

Prijeti mu do 15 godina zatvora

Optužnicu je potvrdio Okružni sud u Banjaluci. Bilandžiji je na teret stavljeno krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja i to najteži oblik. Ukoliko se dokaže krivice prijeti mu kazna od tri do 15 godina zatvora.