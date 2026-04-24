Optužen za porodično nasilje: Šoljom kafe gađao ikonu, majka pobjegla u šupu

Fočak M.G. (53) optužen je za porodično nasilje nad majkom M.D. jer je prijetio da će polomiti sve po kući, a šoljom kafe gađao je ikonu na zidu, zbog čega je žena pobjegla i sakrila se u šupu.

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju je, dana 31. marta 2026. godine, podiglo optužnicu protiv lica M.G. (53) iz Foče zbog sumnje da je počinio krivično d‌jelo Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici iz člana 190. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a koja je optužnica potvrđena od strane Osnovnog suda u Foči.

M.G.(53) se tereti da je početkom januara ove godine u alkoholisanom stanju bio nasilan te je u tom trenutku drskim i bezobraznim ponašanjem ugrozio spokojstvo svoje majke M.D. zbog čega je ona u strahu za sopstveni život pobjegla iz kuće i sakrila se u šupu.

Šoljom gađao ikonu na zidu

M.G.(53) je šoljom u kojoj je bila kafa gađao ikonu koja je stajala okačena na zidu, a potom se oglušio na molbu majke, koja ga je pokušavala smiriti i nagovoriti da legne jer je strahovala da će polomiti stvari u kući.

Oglušio se na majčino upozorenje

Kako se u saopštenju navodi, M.G.(53) je i prije bio nasilan, ali ovaj put nije poslušao majku čak ni pod prijetnjom da će zvati policiju zbog čega je ona u strahu pobjegla iz kuće i sakrila se u šupu iz koje je pozvala policiju.

Osumnjičeni M.G.je po dolasku policije uz asistenciju zdravstvenih radnika Doma zdravlja Foča uhapšen i sproveden u specijalnu bolnicu za psihijatriju Sokolac.

Optužnicom se, kako je precizirano, M.G. tereti da je prijetnjom napada na život ili tijelo, drskim i bezobzirnim ponašanjem, počinio krivično d‌jelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici iz člana 190. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju.