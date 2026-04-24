Horor: Maloljetnik silovao sestru, majka je trudnu bacila s balkona, stradalo nerođeno dijete

Maloljetnik iz Velike Kladuše uhapšen je zbog sumnje da je silovao svoju sestru, a njihova majka je uhapšena zbog sumnje da je prilikom pokušaja ubistva kćerke, koja je bila u poodmlakloj fazi trudnoće, usmrtila njeno nerođeno dijete.

Ovaj nezapamćeni horor otkriven je na području Velike Kladuše. Kako nezvanično saznajemo majka je osumnjičena da je sa balkona bacila svoju kćerku, osobu sa poteškoćama u razvoju, koja je bila trudna, pri čemu je stradalo njeno nerođeno dijete. S druge strane njen sin je osumnjičen da je prethodno silovao svoju sestru.

Osumnjičeni za silovanje i teško ubistvo

Oboje su, po nalogu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, uhapsili policijski službenici Uprave policije MUP-a USK.

”Uhapšene su dvije osobe, od kojih je jedno maloljetno. Maloljetnik je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo silovanje, a punoljetna osoba zbog sumnje da je počinila krivična djela teško ubistvo i pokušaj teškog ubistva”, saopštilo je Kantonalno tužilaštvo USK.

Predati u nadležnost tužilaštva

Nakon hapšenja osumnjičeni su predati u nadležnost tužilaštva i nakon što budu ispitani biće odlučeno o daljim mjerama i radnjama.

”Kantonalno tužilaštvo USK prioritetno će poduzimati istražne radnje u cilju utvrđivanja potpunog i pravilnog činjeničnog stanja i rasvjetljavanja svih okolnosti ovih krivičnih djela”, navode u Tužilaštvu.