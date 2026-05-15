Hrvatska uvodi novu generaciju testiranja na rak debelog crijeva

Riječ je o bolesti koja je potpuno izlječiva ako se dijagnostikuje na vrijeme, ali od koje, prema posljednjim podacima, godišnje umre skoro 2.000 građana, upozorili su iz udruženja „Pink lajf” povodom Dana plave zvijezde.

Novi imunohistohemijski test podrazumijeva uzimanje samo jednog uzorka stolice. Ovi testovi biće kvalitetniji i precizniji, a iskustva drugih zemalja pokazuju da se odziv građana na preglede nakon uvođenja ove metode povećava za oko 20 odsto.

Prema podacima Registra za rak Republike Hrvatske, prošle godine je ova bolest dijagnostikovana kod 3.820 osoba, dok je od posljedica preminulo 1.996 ljudi. To čini rak debelog crijeva drugim najčešćim uzrokom smrti od malignih bolesti u toj zemlji.

Prevencija je ključna

Povodom Dana plave zvijezde, koji je posvećen jačanju svijesti o ovoj bolesti, 16. maja će biti održan okrugli sto. Fokus će biti na važnosti preventivnih pregleda, ali i na destigmatizaciji same procedure, s obzirom na to da pregled kod mnogih i dalje izaziva nelagodu, strah i sram.

„Rak debelog crijeva jedna je od rijetkih zloćudnih bolesti koju je moguće spriječiti ako se promjene otkriju dovoljno rano. Želimo da podstaknemo građane da ove preglede dožive kao normalan dio brige o zdravlju”, ističu organizatori.

Nova generacija testiranja

Hrvatska prolazi kroz veliku reorganizaciju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Novi, savremeniji imunohemijski kvantitativni test na skrivenu krv u stolici zamijeniće dosadašnji gvajakov test.

„Jedan od najvećih izazova je i dalje strah od same dijagnoze. Ipak, upravo rano otkrivanje predstavlja razliku između jednostavnog zahvata i dugotrajnog, teškog liječenja”, upozoravaju stručnjaci.

Nacionalni program u Hrvatskoj sprovodi se od 2008. godine i namijenjen je osobama od 50 do 74 godine. Iako je slanje masovnih poziva građanima trenutno obustavljeno zbog tehničkog prelaska na novi test, svi zainteresovani i dalje mogu da se jave svojim ljekarima porodične medicine kako bi obavili ovaj važan pregled, prenosi Dnevnik.hr.