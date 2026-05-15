Logo
Large banner

Hrvatska uvodi novu generaciju testiranja na rak debelog crijeva

Autor:

ATV
15.05.2026 08:10

Komentari:

0
Докторица са црним ноктима и наочарима сједи за столом и куца на тастатури.
Foto: Unsplash

Hrvatska uvodi novi, znatno osjetljiviji test za rano otkrivanje raka debelog crijeva.

Riječ je o bolesti koja je potpuno izlječiva ako se dijagnostikuje na vrijeme, ali od koje, prema posljednjim podacima, godišnje umre skoro 2.000 građana, upozorili su iz udruženja „Pink lajf” povodom Dana plave zvijezde.

Novi imunohistohemijski test podrazumijeva uzimanje samo jednog uzorka stolice. Ovi testovi biće kvalitetniji i precizniji, a iskustva drugih zemalja pokazuju da se odziv građana na preglede nakon uvođenja ove metode povećava za oko 20 odsto.

Prema podacima Registra za rak Republike Hrvatske, prošle godine je ova bolest dijagnostikovana kod 3.820 osoba, dok je od posljedica preminulo 1.996 ljudi. To čini rak debelog crijeva drugim najčešćim uzrokom smrti od malignih bolesti u toj zemlji.

Prevencija je ključna

Povodom Dana plave zvijezde, koji je posvećen jačanju svijesti o ovoj bolesti, 16. maja će biti održan okrugli sto. Fokus će biti na važnosti preventivnih pregleda, ali i na destigmatizaciji same procedure, s obzirom na to da pregled kod mnogih i dalje izaziva nelagodu, strah i sram.

„Rak debelog crijeva jedna je od rijetkih zloćudnih bolesti koju je moguće spriječiti ako se promjene otkriju dovoljno rano. Želimo da podstaknemo građane da ove preglede dožive kao normalan dio brige o zdravlju”, ističu organizatori.

Nova generacija testiranja

Hrvatska prolazi kroz veliku reorganizaciju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Novi, savremeniji imunohemijski kvantitativni test na skrivenu krv u stolici zamijeniće dosadašnji gvajakov test.

„Jedan od najvećih izazova je i dalje strah od same dijagnoze. Ipak, upravo rano otkrivanje predstavlja razliku između jednostavnog zahvata i dugotrajnog, teškog liječenja”, upozoravaju stručnjaci.

Nacionalni program u Hrvatskoj sprovodi se od 2008. godine i namijenjen je osobama od 50 do 74 godine. Iako je slanje masovnih poziva građanima trenutno obustavljeno zbog tehničkog prelaska na novi test, svi zainteresovani i dalje mogu da se jave svojim ljekarima porodične medicine kako bi obavili ovaj važan pregled, prenosi Dnevnik.hr.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rak debelog crijeva

Prevencija

medicina

zdravlje

simptomi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Широк избор флашираних и пива у лименкама изложен на полицама продавница.

Region

Hrvatska uvodi zabranu prodaje alkohola noću?

2 h

0
Киша цеста

Društvo

AMS upozorio vozače

2 h

0
Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.

Društvo

Danas kiša, pljuskovi i grmljavina

2 h

0
Три бунта конвертибилних марака

Republika Srpska

Danas isplata naknada ovim korisnicima: Izdvojeno 58 miliona KM

3 h

0

Više iz rubrike

Шта је најбоље јести након буђења: Намирнице које дају највише енергије

Zdravlje

Šta je najbolje jesti nakon buđenja: Namirnice koje daju najviše energije

3 h

0
Таблете

Zdravlje

Studija pokazala da trećina kilograma izgubljenih pomoću lijekova otpada na mišiće i koštanu masu

13 h

0
Крпељ зараза инфекција

Zdravlje

Šta nikako ne raditi kada pronađete krpelja na koži: Kada ujed postaje opasan?

17 h

0
Таблете витамини

Zdravlje

Umor i slabost: Znaci da vam nedostaje važan, ali zanemaren vitamin

19 h

0

  • Najnovije

10

50

Vujić: Svim pravnim i diplomatskim sredstvima štitićemo ljudska prava generala Mladića

10

49

Vujić: Svim pravnim i diplomatskim sredstvima štitićemo ljudska prava generala Mladića

10

46

Više uhapšenih u Banjaluci: Zaplijenjeno 1,5 kilograma marihuane

10

42

Pet ronilaca iz Italije pogiulo tokom ekspedicije

10

31

Detalji teškog sudara autobusa i automobila: Povrijeđene dvije osobe

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner