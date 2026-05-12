Poznat identitet stradalog radnika u BiH: Iza njega ostala trudna supruga i 2-godišnje dijete

Poznat je identitet radnika koji je juče tragično stradao na gradilištu autoputa A1 u mjestu Koprivna kod Zenice.
Riječ je o Nedžadu Hodžiću, rođenom 2001. godine, zaposleniku kompanije "Erdi" iz Zavidovića. Iza 25-godišnjaka ostali su trudna supruga i maloljetni sin.
Prema nezvaničnim informacijama, Nedžad je zadobio smrtonosne povrede nakon što je tokom izvođenja radova preko njegovog grudnog koša prešlo teretno vozilo.
Od njega se emotivnim porukama opraštaju porodica, prijatelji i poznanici.
Potresnom porukom od Nedžada se oprostila i njegova supruga.
"Nikakve riječi ne mogu opisati moju tugu i bol za tobom. Samo Alah zna koliko te volim i molim za tebe. Moj si život i dalje. Alah ti se smilovao i oprostio ti tvoje grijehe, ružo moja, uveo mi te u dženet bez polaganja računa. Volim te, ružo moja, najviše".
Podsjetimo, iz Uprave MUP-a ZDK ranije je potvrđeno da se nesreća dogodila 11. maja oko 13:15 sati, kada je na gradilištu autoputa A1 došlo do kontakta između teretnog motornog vozila kojim je upravljao M.S. (1983) i radnika H.N. (2001).
Povrijeđeni mladić hitno je prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica, gdje je uprkos naporima ljekara preminuo.
Policijski službenici Policijske uprave Zenica obavili su uviđaj, a istraga o okolnostima ove tragedije je u toku.
