Logo
Large banner

Poznat identitet stradalog radnika u BiH: Iza njega ostala trudna supruga i 2-godišnje dijete

Autor:

ATV
12.05.2026 21:58

Komentari:

0
Познат идентитет страдалог радника у БиХ: Иза њега остала трудна супруга и 2-годишње дијете
Foto: Envato/stockcentral, Društvene mreže

Poznat je identitet radnika koji je juče tragično stradao na gradilištu autoputa A1 u mjestu Koprivna kod Zenice.

Riječ je o Nedžadu Hodžiću, rođenom 2001. godine, zaposleniku kompanije "Erdi" iz Zavidovića. Iza 25-godišnjaka ostali su trudna supruga i maloljetni sin.

Prema nezvaničnim informacijama, Nedžad je zadobio smrtonosne povrede nakon što je tokom izvođenja radova preko njegovog grudnog koša prešlo teretno vozilo.

Полиција ротација

Hronika

Tragedija na gradilištu autoputa kod Zenice: Kamiondžija pregazio mladog radnika

Od njega se emotivnim porukama opraštaju porodica, prijatelji i poznanici.

Potresnom porukom od Nedžada se oprostila i njegova supruga.

"Nikakve riječi ne mogu opisati moju tugu i bol za tobom. Samo Alah zna koliko te volim i molim za tebe. Moj si život i dalje. Alah ti se smilovao i oprostio ti tvoje grijehe, ružo moja, uveo mi te u dženet bez polaganja računa. Volim te, ružo moja, najviše".

Удес Мркоњић

Hronika

Tragedija kod Mrkonjić Grada: Poznat identitet vozača autobusa koji je poginuo u teškoj nesreći

Podsjetimo, iz Uprave MUP-a ZDK ranije je potvrđeno da se nesreća dogodila 11. maja oko 13:15 sati, kada je na gradilištu autoputa A1 došlo do kontakta između teretnog motornog vozila kojim je upravljao M.S. (1983) i radnika H.N. (2001).

Povrijeđeni mladić hitno je prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica, gd‌je je uprkos naporima ljekara preminuo.

Policijski službenici Policijske uprave Zenica obavili su uviđaj, a istraga o okolnostima ove tragedije je u toku.

(Avaz)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nedžad Hodžić

Poginuo radnik

nesreća

Zenica

Auto-put

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сутра је Свети Јаков: Вјерује се да штити сиромашне, једну ствар никако не треба радити, враћа се три пута горе

Društvo

Sutra je Sveti Jakov: Vjeruje se da štiti siromašne, jednu stvar nikako ne treba raditi, vraća se tri puta gore

2 h

0
Руси тестирали најновију нуклеарну ракету из "пакла": Бојева глава јача четири пута од свих у тој класи

Svijet

Rusi testirali najnoviju nuklearnu raketu iz "pakla": Bojeva glava jača četiri puta od svih u toj klasi

3 h

0
Трамп: Могао би да посјетим Русију ове године

Svijet

Tramp: Mogao bi da posjetim Rusiju ove godine

3 h

0
дијете мало дијете

Svijet

Nevjerovatna presuda: Dijete zvanično ima DVA OCA i majku

3 h

0

Više iz rubrike

Трагедија код Мркоњић Града: Познат идентитет возача аутобуса који је погинуо у тешкој несрећи

Hronika

Tragedija kod Mrkonjić Grada: Poznat identitet vozača autobusa koji je poginuo u teškoj nesreći

2 h

0
Жесток судар аутобуса и камиона у Мркоњић Граду, једна особа погинула

Hronika

Žestok sudar autobusa i kamiona u Mrkonjić Gradu, jedna osoba poginula

5 h

0
Полицијско ауто

Hronika

Tragedija na gradilištu autoputa kod Zenice: Kamiondžija pregazio mladog radnika

6 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Hronika

Novi detalji drame u Mladenovcu: Ivica pregazio Miloša zbog osmjeha

10 h

0

  • Najnovije

23

01

U Hrvatsku stiže 436.000 evra! Uplata na listiću bila 2 evra

22

54

Nasilje u porodici: Tukao suprugu pa je izbo nožem pred djecom

22

44

Mladoženja ubio kuma i najboljeg prijatelja

22

31

Pet uslova Teherana za nastavak pregovora sa SAD-om

22

21

Može li vještačka inteligencija da bude lijek za usamljenost?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner