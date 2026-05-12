Tragedija kod Mrkonjić Grada: Poznat identitet vozača autobusa koji je poginuo u teškoj nesreći

ATV
12.05.2026 21:44

Трагедија код Мркоњић Града: Познат идентитет возача аутобуса који је погинуо у тешкој несрећи
Foto: MG Forum

Vozač autobusa D.E. poginuo je u teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas u mjestu Podorugla u Mrkonjić Gradu, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Kako navode, u nezgodi koja se dogodila oko 17 časova, došlo je do sudara kamiona i autobusa, a deset osoba je povrijeđeno.

Удес Мркоњић

Hronika

Žestok sudar autobusa i kamiona u Mrkonjić Gradu, jedna osoba poginula

"Na magistralnom putu Mrkonjić Grad- Jezero, u mjestu Podorugla, opština Mrkonjić Grad, dana 12.05.2026.godine, oko 17.05. časova, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice smrtno nastradalo.

Poginuo vozač autobusa

U ovoj saobraćajnoj nezgodi učestvovalo je teretno vozilo marke „Scania“ kojim je upravljalo lice inicijala D.J. rođen 1989.godine iz Bihaća, i autobus kojim je upravljalo lice inicijala D.E. rođen 1973. godine iz Šipova.

Prilikom saobraćajne nezgode vozač autobusa, lice D.E. smrtno je nastradao a vozač teretnog vozila, lice D.J. i devet putnika koji su se nalazili u autobusu, zadobili su tjelesne povrede", navode iz OJT Banjaluka.

Povrijeđenim licima je pružena ljekarska pomoć u Domu zdravlja Mrkonjić Grad.

Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Mrkonjić Grad.

Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja, na utvrđivanju svih okolnosti pomenute saobraćajne nezgode, a naložena je i obdukcija tijela smrtno nastradalog lica koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu RS.

